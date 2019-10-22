Land Rover, Tamamen Elektrikli Aracıyla Porsche ve Audi’ye Rakip Olacak

Özellikle alt markası Range Rover’a ait modellerle tanınan Land Rover markasının 2018 yılında yaptığı bir patent başvurusu dikkat çekmişti. Road Rover adlı bir proje için yapılan patent başvurusuyla ilgili çeşitli söylentiler ortaya atılmıştı. Bazıları bunun lüks bir sedan olacağını ileri sürerken bazıları de bunun bir station wagon olacağını iddia etti.

Tamamen Elektrikli 'Road Rover'

Ortalarda dolaşan son söylentiler ise, Land Rover Road Rover’ın tamamen elektrikli bir araç olacağı ve Porsche ile Audi’nin elektrikli araçlarına rakip olarak geleceği yönünde. Autocar’a göre bu araç Land Rover’ın şimdiye dek ürettiği ‘en yol odaklı otomobili’ olacak. Ancak yine de dört tekerlekten çekiş, arazi yetenekleri ve Land Rover kalitesinden ödün verilmeyecek.

Orta Ölçekli Bir SUV

Şirket dökümanlarına göre, boyutları açısından markanın Evoque ve Velar modelleri arasında bir yerde bulunacak olan Road Rover orta ölçekli bir SUV olarak gelecek. Bu da yeni aracın, yaklaşan elektrikli Porsche Macan ve Audi E-Tron Sportback modelleriyle rakip olacağı anlamına geliyor.

Road Rover projesi henüz Land Rover tarafından doğrulanmış olmasa da, yaklaşan elektrikli Land Rover’ın ve yeni nesil Jaguar XJ’in MLA platformu baz alınarak geliştirileceğini biliyoruz. Bu platform ile otomobillere 90 kilowatt-saat’e kadar batarya kapasitesi ve yaklaşık 470 km’lik menzil sunulacak.

Tüm Modellerini Elektriklendirecek

Land Rover’ın Road Rover projesinin yanı sıra araçlarını elektriklendirme konusunda başka planları da var. Buna göre, önümüzdeki yıldan itibaren Jaguar-Land Rover portföyündeki tüm araçların elektrikli bir versiyonu da sunulacak. Bazı modeller tamamen elektrikli olurken bazıları da plug-in hibrit olarak gelecek.

Bu plan dahilinde Land Rover’ın Range Rover markasına dahil tüm modellerinin yanı sıra Defender ve Discovery modelleri de elektriklenecek. Fakat Defender’ın tamamen elektrikli versiyonunun bulunmayacağını, bunun yerine sadece plug-in hibrit versiyonunun sunulacağını belirtelim.

2021'de Satışa Sunulacak

Autocar’a göre Road Rover’ın 2021’de satışa sunulması bekleniyor. Bu da Land Rover’ın, elektrikli aracını 2020’de tanıtacağı anlamına gelebilir.