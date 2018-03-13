Larry Page'in Hava Taksisi Yeni Zelanda'da Uçuşlara Başlıyor

2016 yılında iki uçan araç projelerinin olduğunu açıklayan ve geçtiğimiz sene "Flyer" adlı eğlence aracını tanıtan Kitty Hawk'ın sahibi ve aynı zamanda Alphabet CEO'su Larry Page, şimdi de otonom hava taksisi "Cora"yı gün yüzüne çıkardı.

Google'ın kurucularından olan Page, sahip olduğu Kitty Hawk şirketi ile birbirinden iddialı yeni nesil hava ulaşım araçları geliştiriyor. 2017 yılında tek kişilik, pervaneli eğlence aracını tanıtan şirketin asıl merak edilen projesi ile tanışma vakti geldi.

Kitty Hawk şirketi tarafından geliştirilen bir "hava taksisi" olan Cora, bireysel satıştan ziyade, kullanıcılara ulaşım hizmeti vermek için tasarlandı.Elektrikli uçak, bir helikopter gibi dikey kalkış ve iniş (VTOL) teknolojisini kullanılıyor, bu nedenle herhangi bir piste ihtiyaç duymuyor.

150 ila 900 metre yükseklikte, saatte 180 kilometre hıza kadar çıkabilen Cora, yaklaşık 11 metre kanat açıklığına sahip. Gücünü full elektrikli motorundan alan araç, iki yolcu kapasitesiyle birlikte geliyor.

Bir helikopter gibi dikey olarak iniş ve kalkış yapabilmesini sağlayan 12 bağımsız kaldırma fanına sahip olan Cora, tam şarj ile yaklaşık 100 kilometre uçabiliyor.

Kitty Hawk CEO'su Sebastian Thrun, Cora'nın Yeni Zelanda'da uçuşlara başlayacağını ve "uçuş özgürlüğünün herkese ait olduğu bir gelecek” yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Şirket, bugün Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'ın da katılacağı etkinlikte Cora'yı ilk kez test edecek.

Bununla birlikte Kitty Hawk, "hava taksisi" konseptinde projeler geliştirilen tek şirket değil, ancak Uber, EHang ve Elevate gibi şirketlerin bu konuda Kitty Hawk gibi henüz somut bir adım atmadığını belirtmeden geçmeyelim.