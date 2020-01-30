Corona Virüsünün Ardından Lassa Virüsü Ortaya Çıktı! Lassa Virüsü Nedir? #LassaVirus

Çin'in Vuhan kentine ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Corona virüsünün ardından Lassa virüsü ortaya çıktı. Peki Lassa virüsü nedir? Gelin hep beraber yakından bakalım.

Lassa Virüsü Nedir? Lassa Virüsü Nereden Çıktı?

Nijerya'da hayvanlardan insanlara bulaştığı tespit edilen Lassa virüsü hızla yayılıyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayının 41 olduğu açıklandı. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Salgın ile mücadelede yeni çalışamalara başladıklarını belirten yetkililer, Ocak ayı başından beri ülkenin 19 eyaletinde 258 vaka tespit edildiğini söyledi.

Ölümcül kanamalı ateşe yol açan Lassa virüsünün ilk olarak 1969 yılında Nijerya'da ortaya çıktığı biliniyor. Lassa virüsü hakkındaki detayların yetkililer tarafından açıklanması beklenmekte. Corona virüsün ardından Lassa virüsünün de çıkması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Şu anda Corona virüsünden toplamda 80 kişi hayatını kaybetti. Corona virüsüne yakalananların sayısının 2.744'e yükseldiği açıklandı. Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edildi.

Hemen aşağıda yer alan videomuzdan da Corona virüsü hakkında bilgi alabilirsiniz.