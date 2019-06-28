Last Day of June'u Epic Games Store Üzerinden Ücretsiz İndirebilirsiniz

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere, bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunu Last Day of June oldu. Bugün itibarıyla ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanan ücretsiz oyunu şuradan indirebilirsiniz.

Oyunun hikayesi Carl ve June çiftinin etrafında dönüyor. Çiftimiz mutlu bir yaşam sürerken, geçirdikleri trafik kazası June'un yaşamına mal olurken Carl'ı da tekerlekli sandalyeye mahkum ediyor. Yaşanan bu trajik olayın ardından, Carl bir gün June'un kaza gününde orada olan insanların tablolarından bir tanesine dokunduğunda geçmişteki anılarını yeniden ziyaret edebildiğini fark ediyor. Bu şekilde anıları birer birer canlandırdıkça, karakterler June'un ölümüyle sonuçlanan olaylar silsilesini değiştirebilecek eylemler gerçekleştirebildiklerini anlıyor. Bu noktada bize düşen ise mutlu son için hangi eylemlerin doğru eylemler olduklarını çözmek olacak.

Bulmacalarla dolu macera oyunu olan Last Day of June, Ovosonico tarafından geliştirilmişti. PlayStation 4, PC ve Switch platformlarında satışa sunulan oyunun yayıncılığını 505 Games üstleniyor.

Epic Games, Last Day of June sonrasındaki ücretsiz oyunun Overcooked olacağını da açıkladı. Bu oyun ise 4 - 11 Temmuz 2019 tarihleri arasında beğenimize sunulacak.

Last day of June En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.4 GHz veya AMD FX 8120 @ 3.1 GHz

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GT 630 / 650m veya AMD Radeon HD6570 veya muadili

DirectX: DirectX Versiyon 11

Depolama Alanı: 3 GB

Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Last Day of June Önerilen Sistem Gereksinimleri