Lawbreakers Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz

Cliff Bleszinski yönetmenliğinde geliştirilen ve son zamanlarda moda olan arena shooter türü içerisinde gösterilebilecek LawBreakers'ın, bugünden başlamak üzere hafta sonu boyunca ücretsiz olarak denenebileceği açıklandı.

1992'den 2012 yılına kadar Epic Games bünyesinde çalışan, Jazz Jackrabbit, Unreal Tournament, Gears of War ve Bulletstorm gibi oyunların altına imzasını atan Bleszinski, stüdyodan ayrıldıktan sonra Boss Key Production isminde bir stüdyo kurmuştu. Kuruluşunun hemen ardından yeni bir oyun geliştirmeye başladıklarını açıklayan ünlü yapımcı, Nexon ile yapılan dağıtım anlaşmasının ardından arena-shooter türündeki LawBreakers'ı bizlere göstermişti.

Tarz olarak Overwatch'a bir hayli benzetilebilecek olan oyun, buna rağmen içerisinde barındırdığı kendine özgü detaylar ve oynanış özellikleri sebebiyle oldukça beğenilmiş ve beta testleri boyunca uzun süre oynanmıştı. Fakat tam sürümün çıkmasıyla birlikte satışların beklenildiği gibi gitmediği konuşulmaya başlandı. Son günlerde Steam üzerinde aynı anda en fazla 160 oyuncuyu bir araya getirebilen yapım için daha fazla oyuncu çekmek adına önemli bir karar alındı ve LawBreakers'ın hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabileceği açıklandı. Oyunu ücretsiz denemek için aşağıdaki indirme bağlantısını takip ederek, Steam üzerinden oyunu deneyebilirsiniz.