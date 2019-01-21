Layers of Fear 2 için Yeni Bir Video Yayınlandı

Son olarak Observer ile karşımıza çıkmış olan Bloober Team, uzun zamandır sessizliğini koruyordu. Bu sessizlik de geçtiğimiz senenin son çeyreğinde duyurulmuş olan Layers of Fear 2 ile bozulmuştu. İlk olarak Project Melies adıyla varlığından haberdar olduğumuz proje için yayıncı Gun Media, Mart ve Ağustos aylarında da iki farklı fragman yayınlamıştı. PAX South 2019 etkinliği sırasında da Layers of Fear 2 ile ilgili yeni bir video yayınlandı.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse, 25 Ekim 2018 tarihindeki duyurusu sırasında, Layers of Fear 2 oyununun ilk oyunla oluşturulan yapıyı koruyacağını ve yöneteceğimiz karakterin de bir aktör olacağını öğrenmiştik. Bu yeni fragman ise 1992 yılında vizyona girmiş olan Candyman filmindeki Candyman karakterini canlandıran Tony Todd'un anlatımı ile karşımıza çıktı.

Hikayesi sinema tarihinin etrafında dönecek olan Layers of Fear 2 oyununda, bir transatlantikte geçecek olan bir film için gizemli bir yönetmenden rol teklifi alan bir aktörü canlandıracağız. Bu mesleğin getirisi olarak da kafayı bayağı bir sıyırmış olan bir karakteri yöneteceğiz. Bir diğer deyişle, ilk oyundaki gibi sürekli değişen mekanlar ve kafa karıştırıcı olaylarla karşılaşacağımıza kesin gözüyle bakabiliriz.

Türkçe mealiyle Zaman Kimseyi Beklemez isimli yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.