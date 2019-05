Layers of Fear 2'nin İnceleme Puanları Ortaya Çıktı

Eğer Layers of Fear 2 için gün sayanlardansanız, özlem bugün itibarıyla sona erdi. Gun Media ve Bloober Team tarafından Steam sayfası üzerinden yapılan açıklama ile oyunun 28 Mayıs 2019 tarihinde satışa sunulacağı geçtiğimiz ay içinde duyurulmuştu. Layers of Fear 2 bugün itibarıyla çıkışını gerçekleştirmişken, inceleme puanları da ortaya çıktı.

Ekim ayı içerisinde duyurulmuş olan Layers of Fear 2 oyununun, Layers of Fear ile sunulan deneyimi biraz daha geliştirmesi bekleniyor. Ama temelde aynı konsepte dayalı olacak ve bu defa terk edilmiş bir transatlantikte geçecek. Gizemli bir yönetmenin çekeceği film için başrol koltuğunda oturacağımız konuya bağlı olarak, Tony Todd (The Candyman) tarafından canlandırılan karakterin anlatımıyla ilerleyecek olan senaryo boyunca, hem karakterimizin geçmişini hem de neden başrol karakteri olarak seçildiğini öğreneceğiz.

Metacritic sitesinde PC ortalaması 72 / 100 ve Xbox One ortalaması da 59 / 100 olan Layers of Fear 2 için yayınlanan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

