Layers of Fear 2 Önümüzdeki Ay Satışa Sunulacak

Bu sene hayatta kalma-korku ve gerilim türü oyunlar açısından oldukça zengin bir yıl olacakmış gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi açılışı Resident Evil 2 (2019) ile yapmıştık. Ocak ayında satışa sunulan kült serinin devam oyunundan sonra, bugün itibarıyla Bend Studio tarafından geliştirilmiş olan Days Gone ile yolumuza devam edeceğız. "Peki sırada hangi korku oyunu var?" diye soracak olursanız, Layers of Fear 2 diyelim. Gun Media ve Bloober Team, geliştirmekte olduğu oyunu için çıkış tarihini duyurdular.

İlk Layers of Fear oyununda alkolik bir ressamın hikayesine ortak olmuştuk. Mekanın sürekli değişip durduğu devasa bir malikanede geçen oyunda, birbirinden garip olayların sonucunda yüreğimiz sürekli ağzımıza gelmişti. Benzer bir deneyimi Layers of Fear 2 oyununda da yaşayacağımızdan şüphemiz yok. Hatta belki de daha fazlasını yaşayacağız. Ve neyse ki bunun için fazla beklememize gerek yok.

Gun Media ve Bloober Team, Layers of Fear 2 oyununun Steam sayfası üzerinden yaptıkları yeni açıklama ile oyunun PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında 28 Mayıs 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdular.

Geçtiğimiz senenin Mayıs ve Ağustos aylarında yayınlanmış olan Project Melies adıyla ortaya çıkmış olan Layers of Fear 2, terk edilmiş bir transatlantikte geçecek. Bu defa gizemli bir yönetmenin çekeceği film için başrol koltuğunda oturacağız. Konuya bağlı olarak The Candyman filminden tanıdığımız Tony Todd'un anlatımıyla ilerleyecek olan senaryo boyunca, hem karakterimizin geçmişini hem de başrolün bize teklif edilmesinin arkasındaki gerçek nedeni ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Layers of Fear 2'nin PC sistem konfigürasyonları ortaya çıktı

Steam sayfası aracılığıyla Layers of Fear 2 oyununun sistem gereksinimleri de ortaya çıktı. Oyunu bilgisayarınızda çalıştırabilmek için en aşağı i5-3470 işlemci, 5 GB bellek ve GeForce GTX 750 Ti ekran kartına ihtiyacınız olacak. En düşük ve önerilen sistem konfigürasyonlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Layers of Fear 2 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-3470 (3.2 GHz)

Bellek: 5 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti

DirectX: Versiyon 11

Depolama Alanı: 14 GB

Sound Card: DirectX® 11.0 uyumlu

Layers of Fear 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i7-6700K (4 GHz)

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1070

DirectX: Versiyon 11

Depolama alanı: 14 GB

Sound Card: DirectX® 11.0 uyumlu