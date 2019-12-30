Lazareth'in Uçan Motosikleti Ortaya Çıktı: LMV 496

Fransız otomobil üreticisi olan Lazareth, kullanıcıların en büyük isteklerinden birini gerçeğe çevirecek projesinden yeni görüntüler paylaştı. Dünyanın ilk uçan motosikletini üreten firma, jet motorlu aracıyla göz kamaştırıyor.

Uçan motosiklet LMV496 La Moto Volante ilk olarak Ekim ayının sonunda GITEC Teknoloji Haftası'nda tanıtılmış ancak aracın uçuş performansı gösterilmemişti. Fransız şirket tarafından ortaya konan yeni görüntülere göre LMV496 uçan motosiklet özelliğine sahip ilk araç olacak.

LMV 496, 100 kilometre gidebilen çevre dostu elektrikli motorla çalışıyor ancak aracı uçabilen bir gezinti motoruna dönüştürmek için dört jet motorunu kullanmak gerekiyor. LMV 496'ya yerleştirilen dört jet türbini 1300 beygir gücü sağlamak için yatay olarak dönüyorken, bu türbinlerle 10 dakikalık uçuş sağlanabiliyor.