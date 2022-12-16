TÜBİTAK, Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi'nin Üretildiğini Duyurdu
TÜBİTAK, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar!
TÜBİTAK'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla birlikte, dışa bağımlılığı azaltmak ve performansı iyileştirmek hedefiyle Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi'nin TÜBİTAK BİLGEM'de üretildiği duyuruldu.
Özellikle dışa bağımlılığı azaltmak ve mevcut kurda ülkemizdeki üretimler için gerekli parçaların ve kritik bileşenleri yerli olarak üretmek adına önemli projelere imza atan TÜBİTAK BİLGEM, Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi'nin üretildiğini duyurdu.
Lazer ile çalışan güdümlü füze ve hava savunma sistemlerimizin çalışmasında gerekli sinyallerin güçlendirilmesini sağlayan bu çip, artık yerli olarak üretilebilmesi sayesinde dışa bağımlılıktan kurtaracak önemli bir adıma işaret ediyor.
Dışa Bağımlılığı Azaltacak Teknolojinin Önemi
Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi👏— TÜBİTAK (@Tubitak) December 14, 2022
✈️Lazer güdümlü füzelerin ve hava savunma sistemlerinin en önemli parçalarından biri.
📈Performansı iyileştirmek hedefiyle üretildi.
🇹🇷Mühendis ve teknisyenlerimizin ürettiği çip ile bu alanda dışa bağımlılık sona erdi!@tubitakbilgem pic.twitter.com/nvz5pwEnmc
TÜBİTAK BİLGEM'in bu önemli gelişmeyi "Dışa Bağımlılığı Azaltacak Teknoloji" olarak duyururken, açıklamasında bu teknolojinin önemiyle ilgili şu maddelere yer verdi.
- Lazer dedektörleri, lazer güdümlü füzelerin ve hava savunma sistemlerinin en önemli parçalardan biri.
- Lazer dedektörlerin çıkışından elde edilen sinyallerin güçlendirilerek kullanılması gerekiyor.
- Bu ihtiyaç yurt dışından temin edilen devre elemanlarıyla tasarlanan elektronik karlar ile sağlanıyordu.
- Sinyal kuvvetlendirme çipi, dışa bağımlılığı azaltmak ve performansı iyileştirmek hedefi ile TÜBİTAK BİLGEM’de tasarlandı ve üretildi.
- Bu çip, lazer güdümlü füzelerin daha hassas çalışmasını ve daha küçük hedeflerin çok daha uzak mesafelerden algılanmasını sağlayacak.
- Mühendis ve teknisyenlerimizin ürettiği çip sayesinde bu alanda dışa bağımlılığımız sona erdi.
YORUMLAR