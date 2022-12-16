TÜBİTAK, Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi'nin Üretildiğini Duyurdu

TÜBİTAK'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla birlikte, dışa bağımlılığı azaltmak ve performansı iyileştirmek hedefiyle Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi'nin TÜBİTAK BİLGEM'de üretildiği duyuruldu.

Özellikle dışa bağımlılığı azaltmak ve mevcut kurda ülkemizdeki üretimler için gerekli parçaların ve kritik bileşenleri yerli olarak üretmek adına önemli projelere imza atan TÜBİTAK BİLGEM, Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi'nin üretildiğini duyurdu.

Lazer ile çalışan güdümlü füze ve hava savunma sistemlerimizin çalışmasında gerekli sinyallerin güçlendirilmesini sağlayan bu çip, artık yerli olarak üretilebilmesi sayesinde dışa bağımlılıktan kurtaracak önemli bir adıma işaret ediyor.

Dışa Bağımlılığı Azaltacak Teknolojinin Önemi

Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi👏



✈️Lazer güdümlü füzelerin ve hava savunma sistemlerinin en önemli parçalarından biri.

📈Performansı iyileştirmek hedefiyle üretildi.

🇹🇷Mühendis ve teknisyenlerimizin ürettiği çip ile bu alanda dışa bağımlılık sona erdi!@tubitakbilgem pic.twitter.com/nvz5pwEnmc — TÜBİTAK (@Tubitak) December 14, 2022

TÜBİTAK BİLGEM'in bu önemli gelişmeyi "Dışa Bağımlılığı Azaltacak Teknoloji" olarak duyururken, açıklamasında bu teknolojinin önemiyle ilgili şu maddelere yer verdi.