Yerli Lazer Elektronik Harp Sistemi Nazar Tanıtıldı

Lazer elektronik harp sistemi Nazar IDEF 2021 fuarında resmen tanıtıldı. Nazar Sistemi, elektro-optik ve kızılötesi başlığa sahip füzeleri lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha teknikleri sayesinde etkisiz hale getirebiliyor.

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2021) Meteksan Savunma'nın geliştirdiği Nazar Sistemi damga vurdu. Meteksan tarafından tasarlanan proje, yönlendirilmiş lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha tekniği sayesinde elektro-optik ve kızılötesi arayıcı başlıklı füzeleri devre dışı bırakabiliyor.

Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, askeri üsler ve stratejik sivil hedefler söz konusu olduğunda üçüncü ve dördüncü nesil füzelerin önemli bir tehdit haline geldiğini aktardı. Buna karşılık Türkiye'de devam eden çalışmaların son örneği ise Nazar Projesi oldu.

Türk Savunma Sanayi’nin en çok merak edilen projelerinden #NAZAR, ilk kez #IDEF21'de Meteksan Savunma standında sergileniyor.



Geleceğin Lazer Elektronik Harp Sistemi ile tanışmaya hazır mısınız?



📅 17-20 Ağustos

📍Salon 3/322A pic.twitter.com/fHbSaBiaSC — Meteksan Savunma (@MeteksanSavunma) August 17, 2021

Lazer Elektronik Harp Sistemi Nazar Projesi özellikleri

Diğer konvansiyonel sistemlerden farklı olarak lazer teknolojilerini kullandıklarıın dile getiren Cankara, şu anda lazer teknolojilerini elektronik tedbir amacıyla kullanabilen dünyada çok az sayıda ülke olduğunu belirtti. "Nazar Projesi ile elde ettiğimiz yetenek gerçekten ülke savunması açısından önümüzdeki 10 yıl içinde çok büyük bir değer yaratacak" dedi.

Nazar Sistemi nasıl çalışıyor diye merak ediyorsanız Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı projeyi şu şekilde tanımladı:

"Bir füze sistemi hayal edelim. Bu füze bir tehdit olarak platformumuza doğru geliyor. Nazar, öncelikle doğru dalga boyunda bir lazer kaynağı ile bu füzeyi aydınlatıyor. Aydınlattığı sırada füzenin arayıcı başlığında 'kedi gözü parlaması' dediğimiz bir yansıma oluşuyor. Biz onu çıplak gözle göremiyoruz ama Nazar Sistemi'nin kameraları bu parlamayı fark ediyor ve takip etmeye başlıyor. Takip ederken de doğru modülasyonda yönlendirilmiş bir lazer ışınını arayıcı başlığa doğru yönlendiriyor. Bu sırada arayıcı başlık körleşiyor, hedefini göremez hale geliyor ve artık füze hedefe değil, bambaşka bir yere doğru yönleniyor. Dolayısıyla bulunduğumuz hedef, platform için bir tehdit olmaktan çıkıyor. Ayrıca Nazar Sistemi lazer teknolojilerini kullandığı için söz konusu füzeler şu anda bu tür teknolojilere karşı çok dirençsiz. Bu yüzden de Nazar Sistemi'nin etkisi oldukça yüksek olacak. Diğer yandan çok maliyet etkin bir sistem çünkü sadece lazer ışığı kullanıyor bu tür operasyonlar."

Nazar Kara Sistemi'ni hazır hale getirdiklerini ifade eden Cankara, bu sistemin ihtiyaç duyulan mevzilere hemen taşınabildiğini aktardı. Nazar Sistemi'nin ikinci aşamasında ise deniz versiyonu ele alınacak. Cankara, "Nazar Deniz diyoruz Bu da Deniz Kuvvetlerimizin değerli platformlarını korumak üzere askeri gemilerin üzerine konuşlandırılacak. Şu anda kabul testleri aşamasındayız." dedi.