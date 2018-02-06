Lazer Teknolojisiyle Antik Maya Piramiti Bulundu

Guatemala ormanlarında antik Maya medeniyetine dair çalışmalar yürüten arkeologlar, kullandıkları LiDAR adı verilen lazer teknolojisiyle aralarında piramit olduğu da tahmin edilen yüzlerce yapıyı ortaya çıkarmayı başardılar.

National Geographic Kaşifi göreviyle 2016 yılından bu yana Guatemala’nın kuzeyindeki ormanlarda keşif çalışmaları yürüten Thomas Garrison, akademisyen olarak görev yaptığı Ithaca College’in internet sitesi üzerinden yeni bulgularını paylaştı. Guatemala’da yürüttükleri çalışmalarda teknolojiden yardım aldıklarını söyleyen Garrison, yakın zaman önce kullanmaya başladıkları LiDAR (Lazer Algılama ve Aralık Görüntüleme) sistemi sayesinde eski bir Maya yerleşimini ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Küçük bir uçağın gövdesine bağladıkları LiDAR ekipmanının, girilmesi neredeyse imkansız ormanları yukarıdan taradığını anlatan kaşif, uçaktan gönderilen lazer darbelerinin tekrar toplanması suretiyle bölgelerin topografik haritalarının çıkarılabildiğini vurguladı. Ortaya çıkan haritalardan ağaçları çıkararak, yüzeyin tam bir haritasının elde edilebildiğini anlatan Thomas Garrison, hemen aşağıda gördüğünüz iki haritanın bu yolla elde edildiğini kaydetti.

LiDAR sistemiyle Tikal ve El Zotz gibi önemli Maya şehirlerinin çevresinde yapılan ve 2.100 kilometre kare büyüklüğünde bir alanı kapsayan çalışmanın sonucunda bugüne kadar bilinmeyen 60.000 yapının tespit edildiğini belirten Garrison, keşfedilen yapılar arasında piramitler, saray yapıları, teraslı tarlalar, yollar, savunma duvarları, savunma kuleleri ve evler gibi şeyler olduğunun altını çizdi.