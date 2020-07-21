LCD Ekranlarda Parmak İzi Sensörü Dönemi Başlıyor

Son zamanlarda parmak izi sensörleri ekranlarda konumlanmaya başlamış olsa da bu teknolojinin arkasındaki gereksinimler LCD panellerde kullanıma imkan sunmuyordu. Çinli Tianma tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji ile birlikte LCD ekranlarda parmak izi sensörü kullanmak mümkün hale geldi.

LCD Ekranlarda Parmak İzi Sensörü Ne Zaman Hazır Olacak?

Henüz emekleme aşamasında bulunan ekran içi parmak izi sensörleri mevcut durumda yalnızca AMOLED ekranlar ile birlikte kullanılabiliyor. Tianma tarafından yapılan duyuruya göre şirket, IPS ve TN gibi LCD panellerde de çalışabilen parmak izi sensörü geliştirdi. Bununla da sınırlı kalmayan şirket, bu sensörün yalnızca belirli konumlarda değil tüm ekran genelinde çalışmasını da sağladı.

Şirket yetkilileri bu teknolojiyi kullanabilmek için beklemeye gerek olmadığını ve mevcut durumda seri üretime hazır olarak bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, dünya genelinde faaliyet gösteren tanınmış markalara bu teknolojiye sahip cihazların örneklerini göndermeye başladıklarını da ekledi.

LCD ekranlarda yaşanan bu sorunu çözebilmek adına Huawei ve Xiaomi gibi şirketlerin halihazırda çalışmalarını sürdürdüğünü bilsek de, hangi seviyeye ulaştıklarını ne yazık ki bilmiyoruz. Öte taraftan bu sene içerisinde tam ekran destekli ekran içi parmak izi sensörleri ile karşılaşmayı bekleyebiliriz.

Peki siz yaşanan bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ekran içi parmak izi sensörleri geleneksel parmak izi sensörlerine göre daha güvensiz olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.