Le Mans GT1 Aston Martin DBR9, Gran Turismo Sport'a Geliyor

Yakın bir zamanda Gran Turismo Sport oyununa yeni bir araba eklenecek. Garajınızda Le Mans GT1 Aston Martin DBR9'a yer açın.

Dün Sydney şehrinde Gran Turismo Sport World Tour 2020 etkinliği düzenlendi. Cody Nikola Latkovski'yi son saniyede geçen Takeru Miyazono'nun olduğu etkinlikte Jonathan Wong ise üçüncü sırada yer almıştı.

Aynı turnuvada Sony Interactive Entertainment ve Polyphony Digital da Gran Turismo Sport oyununa eklenecek olan yeni arabanın Le Mans GT1 Aston Martin DBR9 olacağını duyurdular. Uluslar Kupası yarı finallerinden bir tanesinde de kullanılmış olan bu araba, piste ilk olarak 2005 yılında çıkmıştı.

Bu arabanın Gran Turismo Sport oyununa ne zaman ekleneceğine dair bir detay verilmiş değil ama bildiğiniz gibi, yeni pist veya yeni araç duyuruları böyle turnuvalarda yapıldıktan sonra yeni güncelleme ile oyuna ekleniyor. Diğer bir deyişle, sıradaki güncellemede yeni aracı Gran Turismo Sport oyununda görebiliriz.

Le Mans GT1 Aston Martin DBR9 için yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bu arada, bu yıl Gran Turismo Sport oyununa üç yeni araba daha eklenecek. Bir tanesi İlkbahar mevsiminde eklenecek olan Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo, bir tanesi Mazda RX-Vision GT3 ve sonuncusu da Porsche Vision Gran Turismo Project olacak.