Şampiyonlar Zayıfladı! İşte League of Legends 10.18 Yama Notları

Dünyanın dört bir yanından oyuncusu olan stratejik video oyunu League of Legends'a gelen 10.18 yaması ile bazı önemli şampiyonlar zayıflatılırken bazı şampiyonlar da güçlendirildi. Peki, zayıflatılan ve güçlendirilen şampiyonlar hangileri? League of Legends 10.18 yama notları ile ilgili detaylar haberimizde.

League of Legends 10.18 Yama Notları Neleri İçeriyor?

League of Legends'a gelecek yeni güncelleme ile beraber oyuncuların sık sık oynadığı şampiyonların çoğu zayıflatıldı. Zayıflatılan şampiyonların yanında bu yamayla birlikte çok sayıda şampiyon da güçlendirildi. Peki, League of Legends'ın son güncellemesi ile hangi şampiyonlar zayıflatıldı, hangi şampiyonlar güçlendirildi?

League of Legends'a gelen 10.18 güncellemesi ile Ashe, Galio, Sett, Shen ve Kog'Maw zayıflatıldı. Ahri, Jarvan IV, Miss Fortune, Kayle, Xin Zhao, Twitch ve Rumble ise zayıflatılan şampiyonların aksine biraz daha güçlendirildi. Zayıflatılan ve güçlendirilen şampiyonların yanı sıra video oyununa gelecek söz konusu güncellemenin içerisinde yeni kostümler ve oyun modları da olacak.

3 Eylül 2020 tarihinde oyuna geleceği duyurulan 10.18 güncellemesi ile oyuncular Zihin Harekatçısı Shen, Zihin Harekatçısı Vi, Zihin Harekatçısı Ezreal, Zihin Harekatçısı Ezreal, Hextech Ziggs, Zihin Harekatçısı Master Yi, Zihin Harekatçısı Sona kostümlerinin içerisinden istediği herhangi bir kostümü satın alabilecek.

10.18 güncellemesi, çok sayıda oyuncunun özlediği "Birimiz Hepimiz İçin" oyun modunu da geri getirecek. "Birimiz Hepimiz İçin" oyun modu, takımın ortak bir karar vererek herhangi bir şampiyonu seçtiği ve seçilen şampiyonun bütün takım tarafından oynanmasının zorunlu olduğu bir oyun modudur. Takımdaki herkesin aynı şampiyonu oynadığı oyun modunda takımdaki oyunculardan herhangi birinin başka bir şampiyon oynaması mümkün değildir.

Yeni Güncelleme İle Zayıflatılan Şampiyonlar

• Ashe: Taban saldırı gücü azaltıldı.

• Kog'Maw: Taban can ve zırh büyümesi azaltıldı.

• Sett: Pasifinin verdiği hasar ilave saldırı gücü artacak şekilde değişti. Q'nun ilave hasarı hedefin azami canına oranına sabitlendi. Her 100 saldırı için kazanılan ilave hasar oranı artık artıyor.

• Shen: Pasifinin kalkanı zayıflatıldı.

• Galio: Q'nun verdiği hasar azaltıldı.

Zayıflatılan şampiyonların yanı sıra bir ründe de değişikliğe gidildi. Muhafız rününün verdiği 0,25 yetenek gücü 0,15 yetenek gücüne, 0,12 ilave can ise 0,09 ilave cana düşürüldü.

Yeni Güncelleme İle Güçlendirilen Şampiyonlar:

• Ahri: Pasifi Q'su ile değiştirildi. Tüm yetenekleri iyileştirebiliyor. W'su artık hareket hızını arttırıyor, az canı olan minyonlara %200 hasar veriyor.

• Jarvan IV: Q yeteneğinin verdiği hasar arttırıldı.

• Kayle: Q'nun mana yenilemesi kalktı, W'nun mana bedeli 90/100/110/120/130 olacak şekilde arttırıldı, E'nin bedeli kalktı ve saldırı hızında artışa gidildi.

• Miss Fortune: Saldırı hızı arttırıldı ve önceki güncellemelerde yapılan zayıflatmaların büyük bir kısmı geri alındı.

• Rumble: Q'nun verdiği hasar arttırıldı.

• Twitch: E'nin yük başına hasar oranı arttırıldı. Ultisinin rakip başına verdiği hasarı düşürüldü.

• Xin Zhao: W'nun hasarı arttırıldı.