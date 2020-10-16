Dünyanın dört bir yanından oyuncusu olan stratejik video oyunu League of Legends 10.21 yama notları yayımlandı. Dünya genelinde yoğun ilgi görmeye devam eden video oyunundaki karakterlere ilişkin birçok değişiklik yapıldı. Oyuna kısa bir süre önce eklenen Samira karakteri de güncellemeden etkilenen karakterler arasında yer alıyor. Peki, League of Legends'a (LoL) gelen yeni güncelleme ile hangi karakterler güçlenirken hangi karakterler zayıflatıldı? İşte yeni yama ile ilgili tüm ayrıntılar!

League of Legends 10.21 Yama Notları Neleri İçeriyor?

Riot Games tarafından yapılan açıklamada son birkaç güncellemede aşırı güçlenen karakterlerin zayıflatıldığına yer verildi. League of Legends'a gelen yeni güncelleme (10.21 güncellemesi) ile birçok karakter zayıflatılırken birçok karakter de güçlendirildi. League of Legends 10.21 yama notları incelendiğinde zayıflatma alanında özellikle ormancı şampiyonlara (jungle şampiyonlar) ağırlık verildiği görülüyor.

League of Legends'ta Güçlenen Şampiyonlar

• Aphelios: Pasifinin zırh deşmesi (3/6/9/12/15/18) ve R Calibrum'un fazladan işaret hasarı (40/70/100) arttı. Gravitum'un sabitleme süresi (1,25 saniye) arttı. Infernum'un saçılma hasarı oranı (ilk hasarın %85'i) arttı. Crescendum'un geri dönen ilave çakram sayısı (4) arttı.

• Corki: Fosfor Bombası (Q) ilave hasar oranı 0,7 saldırı gücü oldu.

• Karma: Pasifi Güçlenen Ateş'te Mantra'nın yeteneklere yönelik bekleme süresi iadesi 1/6/11. seviyelerde 2/3,5/5 saniye oldu. Mantra (R) bekleme süresi 40/38/36/34 saniye olarak düşürüldü.

• Lee Sin: Saldırı gücü büyüme oranı 3,7 oldu.

• Trundle: Kralın Hakkı (Pasif) yakında katledilen rakiplerden elde edilen iyileştirme 1-18. seviyelerde %2-7 oldu. Donmuş Krallık (W) bekleme süresi 15/14/13/12/11 saniye oldu.

• Udyr: Ankanın Alevi (R) toplam hare hasarı 4 saniye içinde 50/100/150/200/250/300 olarak değiştirildi.

League of Legends'ta Zayıflayan Şampiyonlar

• Camille: Kanca Atışı (E) ilave saldırı hızı %40/45/50/55/60 olarak düşürüldü.

• Hecarim: Yıkıcı Saldırı (E) taban hasar 35/65/95/125/155 (70/130/190/250/310) olarak değiştirildi.

• Nidalee: Saldırı gücü 58'e düşürüldü.

• Graves: Hızlı Tetik (E) ilave zırh oranı 6/9/12/15/18 şeklinde düşürüldü.

• Pantheon: Meteor Mızrağı (Q) hasar 70/100/130/160/190 (+1,15 İlave Saldırı Gücü) oldu, kritik vuruş hasarı 155/230/305/380/455 (+2,3 İlave Saldırı Gücü) olarak değiştirildi, Fani Dirayeti'nin ilave hasar oranı 1,15 saldırı gücü olarak ayarlandı.

• Samira: Heyecan Dorukta (E) bekleme süresi 20/18/16/14/12 saniye oldu, saldırı hızı %20/25/30/35/40 olarak değiştirildi.

League of Legends'ta Gücü Azaltılan Rün

League of Legends 10.21 Yama Notları içerisinde yer alan zayıflatılan karakterlerin yanı sıra bir rün de zayıflatıldı. Bulut Pelerini'nin yaygın olarak kullanılması diğer orman rünlerini engellemeye başladığı için rünün genel gücü azaltıldı. Bulut Peleri ilave hareket hızı %5/20/35 oldu. Hareket güçlendirme süresi ise 2 saniyeye düşürüldü.

League of Legends Urf Değişiklikleri

• Yone'nin verdiği hasar %10 arttı, aldığı hasar %10 azaldı.

• Rek'sai'nin verdiği hasar %10 arttı, aldığı hasar %15 azaldı.

• Akali'nin verdiği hasar %8 arttı, aldığı hasar aynı oranda azaldı.

• Pantheon'un verdiği hasar %8 arttı, aldığı hasar %10 azaldı.

• Shen'in verdiği hasar %5 azaldı.

• Vi'nin verdiği hasar %5 azaldı.

• Rammus'un verdiği hasar %8 arttı, aldığı hasar %10 azaldı.

• Volibear'ın verdiği hasar %5 azalırken aldığı hasar da aynı oranda arttı.

• Yuumi'nin verdiği hasar %20 azaldı, iyileştirme etkisi %30 zayıfladı, E'sinin bekleme süresi %100 azaldı.

• Zed'in verdiği hasar %10 azaldı, aldığı hasar %5 arttı.

League of Legends Aram Değişiklikleri

• Bard'ın verdiği hasar %15 arttı, aldığı hasar %20 azaldı.

• Camille'nin verdiği hasar %6 arttı, aldığı hasar %10 azaldı.

• Katarina'nın verdiği hasar %6 artarken aldığı hasar %10 azaldı.

• Nocturne'nin verdiği hasar %10 arttı, aldığı hasar %15 azaldı.

• Rek'Sai'nin verdiği hasar %12 arttı, aldığı hasar %15 azaldı.

• Samira'nın aldığı hasar %5 azaldı.

• Tahm Kench'in verdiği hasar %5 arttı, aldığı hasar %5 azaldı.

• Vi'nin verdiği hasar %5 arttı, aldığı hasar %5 azaldı.

• Volibear'ın aldığı hasar %5 azaldı.

• Yorick'in verdiği hasar %3 azaldı.

• Ezreal'ın verdiği hasar %5 azaldı.

• Jinx'in verdiği hasar %5 azaldı, aldığı hasar %5 arttı.

• Nidalee'nin verdiği hasar %10 arttı.

• Ryze'ın verdiği hasar %3 artarken aldığı hasar %5 azaldı.

• Sona'nın verdiği hasar %20 azaldı, aldığı hasar %15 arttı, iyileştirme etkisi %20 zayıfladı, kalkanı %20 azaldı.

• Vayne'in aldığı hasar %3 azaldı.