League of Legends 10.22 Yama Notları Yayımlandı!

Dünyanın dört bir yanında oyuncusu bulunan strateji tabanlı video oyunlarından League of Legends 10.22 yama notları oyuncuların beğenisine sunuldu. Yeni güncelleme ile oyuna geleceği duyurulan bir şampiyon gelirken bazı şampiyonların oynanışında iyileştirmeler yapıldı. Hemen hemen her güncellemede olduğu gibi LoL'ün bu güncellemesinde de bazı şampiyonlar güçlendirilirken zayıflatılırken bazı şampiyonların güçlendirildi.

League of Legends 10.22 Yama Notları Neler Sunuyor?

Oyuncular uzun bir süredir eşleştirme sisteminin doğru bir şekilde eşleştirmemesinden şikayetçi oluyordu. Riot Games, 10.22 güncellemesinin notlarını yayımladığı yazıda, eşleştirme sistemine getirilecek değişiklik testlerinin tamamlandığını söyledi. Riot'un aktardığı bilgilere göre oyuncular artık dereceli maçlarda kendi seviyesine göre oyuncularla daha sık eşleşecek.

Riot Games, League of Legends 10.22 yama notları ile kısa bir süre önce tanıtılan şampiyon Seraphine'nin de oyuna getirildiğini duyurdu. Oyuncular artık yeni şampiyon Seraphine ile oyuna girebilir ve şampiyonun yetenekleri hakkında ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmaya başlayabilir.

League of Legends'ta Güçlenen Şampiyonlar

• Amumu: Hüzünlü Mumya'nın Laneti (R) artık 2 saniyeliğine sersemletiyor.

• Annie: E'si artık hasar azaltma yerine kalkan sağlıyor. Yeni yeteneği ile artık herhangi bir takım arkadaşına 3 saniyeliğine 40/90/140/190/240 (+0,4 yetenek gücü) kalkan verebiliyor. Yeteneğinin animasyonu değiştirildi ve bedeli 20 manayken 40 mana oldu. 400 olan menzil, 800'e yükseltildi.

• Ashe: Yayılım Ateşi (W) ile fırlatılan ok sayısı eskiden tüm yetenek seviyelerinde 9'du. Bu değer artık 7/8/9/10/11 olarak artıyor.

• Brand: Pasifinin işaretli patlama hasarı %10-14 (100 yetenek gücü başına +0,02) oldu. Alev'in Yayılması eskiden alev almış bir rakibin üzerinde kullanıldığında yakındaki birimlere saçılıyordu, artık her zaman yakınındaki rakiplere saçılacak. Ayrıca artık yayılma menzilini gösteren bir göstergesi de bulunuyor. Ultisi artık Brand'e sekebiliyor. Üstüne seken ateş topları, yakınlardaki birimlerden hasar almaması için biraz üzerinde kalıyor.

• Galio: Adalet Yumruğu (E) artık en az 250 menzilli bir atılmaya sahip.

• Jinx: Patlangaç (E) eskiden 1,5 saniye boyunca hasar veriyordu, artık tüm hasar anında verilecek.

• LeBlanc: Hayali Zincir'in (E) bedeli 70 maandan 50 manaya çekildi, taban hasarı 50/70/90/110/130 değerleri ile güncellendi ve gecikmeli hasar 80/120/160/200/240 olarak ayarlandı.

• Nasus: Kumların Hiddeti (R) ilave direnci 40/55/70 oldu.. Nasus artık her saniyede 1/2/3 ilave direnç kazanmıyor.

• Sejuani: Buzul Hapsi (R) taban hasarı 125/150/175, azami hasarı 200/300/400 oldu.

• Xayah: Saldırı hızı büyüme oranı %3,9 oldu.

League of Legends'ta Zayıflayan Şampiyonlar

• Samira: Saldırı gücü 57'ye çekildi, zırhı 26 oldu.

• Zed: Gölge Darbesi (E) taban hasarı 70/90/110/130/150 oldu.

• Karthus: Hortlak Mayın (Q) taban hasarı 50/70/90/110/130'dan 45/65/85/105/125'e çekildi.

• Lulu: Işıltılı Ok (Q) taban hasarı 80/115/150/185/220 oldu.

Yakında Gelecek League of Legends Kostümler