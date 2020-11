League of Legends 10.23 Yama Detayları Belli Oldu

League of Legends hayranlarının gözleri, 2020 yılının sonu yaklaşırken yeni güncellemelere çevrildi. Oyuna en son iki hafta önce LoL 10.22 yaması gelmişti, oyuncular o zamandan bu zamana kadar 10.23 güncellemesi hakkında verilen bilgileri takip etmekle sınırlı kalmış olsa da güncellemenin gelmesine çok az bir süre kaldı. League of Legends 10.23 yama detayları haberimizde.

League of Legends 10.23 Yama Ne Zaman Gelecek?

Geçtiğimiz yamada oyuncuların uzun bir zamandır şikayetçi olduğu bir soruna değinilmişti. Riot Games, 10.22 güncellemesinde eşleştirme sisteminde yapılacak değişikliklerin tamamlandığını belirtmiş ve oyuncuların artık dereceli maçlarda kendi seviyesindeki oyuncularla eşleşeceğinin müjdesini vermişti.

Bu yamada ayrıca oyuna geleceği duyurulduğu günden oyuna eklendiği güne kadar büyük bir heyecanla beklenen Seraphine karakteri getirilmişti. Oyuncular, 10.22 yaması itibarıyla League of Legends’ta girdiği herhangi bir maçın karakter seçim bölümünde yeni şampiyonu seçerek yeteneklerini deneysel yönden keşfetme imkanına sahip olmuştu.

10.22 güncellemesiyle oyuna ayrıyeten beş farklı kostüm gelmişti. Bu kostümler sırasıyla K/DA All Out Kai’sa, K/DA All Out Evelynn, K/DA All Out Akali,K/DA All Out Seraphine ve K/DA All Out Ahri’ydi. Yeniliklerin haricinde şampiyonlar üzerinde birtakım zayıflatmalar ve güçlendirmeler yapılmıştı. Geçtiğimiz yamayla zayıflatılan şampiyonlar Samira, Zed, Karthus, Lulu; güçlendirilen şampiyonlar Amumu, Annie, Ashe, Brand, Galio, Jinx, LeBlanc, Nasus, Sejuani ve Xayah’tı.

League of Legends yama programına göre League of Legends 10.23 yama tarihi 11 Kasım 2020 Çarşamba gününü gösteriyor. Bu zamana kadar paylaşılan bilgilere göre oyuna eklenen son yamayla gelen şampiyon Seraphine’ın mana yenilenmesi ve E yeteneğinin verdiği hasar düşürülecek, Q yeteneğinin hasarı arttırılacak. Brand isimli şampiyonun bekleme süresi ise 10/9/8/7/6 saniyeden 12/11/10/9/8 saniyeye çıkarılacak. Son güncellemeyle birlikte Amumu’nun ultisi artık iki saniye sersemletmeye başlamıştı. Amumu’nun zırhı çok yakın bir zamanda gelecek 10.23 yamasıyla birlikte 33’ten 30’a, seviye başı canı ise 84’ten 80’e düşürülecek.

Oyuna bu yıl bitmeden önce iki güncelleme daha gelecek. Riot Games'in en çok oynanan video oyunlarından League of Legends'a gelecek yamalardan ilki 24 Kasım 2020, ikincisi ise 9 Aralık 2020 tarihinde gelecek.