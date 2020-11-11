League of Legends 10.23 Yama Notları Yayımlandı!

Son zamanların en çok oynanan çevrim içi oyunlarından League of Legends 10.23 yama notları oyuncularla paylaşıldı. Yeni güncellemede önerilen eşyalar bölümü yeniden ele alındı, ormancı eşyalarında birtakım değişiklikler yapıldı, orman yaratıklarının verdiği özelliklerde birkaç önemli farklılığa gidildi ve sezon öncesi bazı şampiyonlarda iyileştirmeler yapıldı.

League of Legends 10.23 Yama Notları Neler Sunuyor?

League of Legends oyuncuları, 10.23 güncellemesinden itibaren kendilerine daha akıllı eşya öneren bir dükkân kullanma imkanına sahip olacak. Riot Games’e göre bu dükkânın yenilenmesinin birkaç farklı amacı bulunuyor. Bunlardan ilki, oyundaki ilerleyişe bağlı öneriler yapmak yani oyunculara rakip ve diğer faktörlerin değerlendirilmesinin sonucunda oluşturulan akıllı öneriler sunmak. Riot’un diğer amacı ise tüm eşyaların görünümünü iyileştirmek. Şirket, tüm eşyalar bölümünün LoL’ün sürekli olarak güncellenen arayüzüyle daha uyumlu bir görünüme sahip olmasını istediğini belirtti.

Önerilen eşyalar sayfası artık hangi şampiyona karşı savaş verdiğini ve oyunun ilerleyişini göz önünde tutarak öneri yapıyor. Kısacası şampiyonunuzu güçlendirmek için o an hangi eşya daha gerekliyse onu öneriyor. Kendi eşyanızı kendiniz seçmek istiyorsanız hala tüm eşyalar sekmesini kullanmak gibi bir seçeneğiniz bulunuyor.

Oyuna Yeni Eklenen ve Düzenlenen Eşyalar (Itemler)

1. Dolukılıcı

• Canavarlara Yönelik Mutlak Sömürü %10

• Diş ve Tırnak Canavarlara hasar vermek onları yakarak 5 saniye boyunca 60 (+%10 YG) (+%2 İlave Can) (+%5 İlave SG) büyü hasarı verir.

• Donduran Yol 5 kez Çarp kullanmak bu eşyayı tüketerek çarp büyüsünü Donduran Çarp'a yükseltir.

• AVCI Büyük canavar kesmek ilave deneyim sağlar.

• Sihir Yolcusu 1-18. seviyelerde ormanda ya da nehirdeyken saniyede en fazla 8 ila 18 Man yenilenir.

• Donduran Çarp: Şampiyonlar üstünde çarp kullanıldığında Donduran Çarp 20 ila 156 Gerçek Hasar verir ve 2 saniyeliğine hareket hızlarının %20'sini çalar.

2. Közbıçak

• Canavarlara yönelik mutlak sömürü %10

• Diş ve Tırnak Canavarlara hasar vermek onları yakarak 5 saniye boyunca 60 (+%10 YG) (+%2 İlave Can) (+%5 İlave SG) Büyü Hasarı verir.

• Cüretli Yol 5 kez Çarp kullanmak bu eşyayı tüketerek Çarp büyüsünü Cüretli Çarp'a yükseltir.

• Avcı Büyük canavar kesmek ilave deneyim sağlar.

• Sihir Yolcusu 1-18. seviyelerde ormanda ya da nehirdeyken saniyede en fazla 8 ila 18 Mana yenilenir.

• Cüretli Çarp: Şampiyonlar üstünde Çarp kullanıldığında, Cüretli Çarp onları 4 saniyeliğine işaretler. Bu süre boyunca hasar veren saldırı ve yeteneklerin hedefe 2,5 saniye boyunca 48 ila 125 İlave Gerçek Hasar verir (yenilenir ama yük biriktirmez) ve üstünde Çarp kullandığın rakibin verdiği hasar %20 azalır. Yetenekler de artık normal saldırılarla birlikte yanma uyguluyor ve onu yeniliyor. Belirginlik Yakan Çarp'ın hasar azaltma etkisi artık görsel efektlere sahip ve azaltılan hasarı çatışma metni olarak gösteriyor.

3. Doruk Sadağı

• Toplam Bedel: 1300 Altın

• Saldırı Gücü: 30

• Saldırı Hızı: %15

• Saldırılar minyon ve canavaralra fazladan 20 fiziksel hasar verir.

4. Hiddetbıçağı

• Toplam Bedel: 800 altın

• Saldırı Hızı: %25

• Saldırılar her %20 kritik vuruş İhtimali başına 35 fiziksel hasar verir ama kritik vuruş yapamaz.

5. Felaket Mücevheri

• Toplam Bedel: 1250 altın

• Yetenek Gücü: 25

• Büyü Nüfuzu: %15

6. Sömüren Bakış

• Toplam Bedel: 1300 altın

• Can: 150

• Yetenek Gücü: 20

• Mutlak Sömürü: %10

7. Bilinmezlik Küresi

• Toplam Bedel: 800 altın

• Yetenek Gücü: 30

• Büyü hasarı vermek, rakip şampiyonlara 2 saniyeliğine %40 etkili Ağır Yara uygular.

8. Maceracının Pazubendi

• Toplam Bedel: 900 altın

• Yetenek Gücü: 30

• Zırh: 15

• Bir birim, 1 zırh sağlıyor.

9. Hextech Alternatörü

• Toplam Bedel: 1050 altın

• Yetenek Gücü: 40

• Rakip şampiyonlara hasar vermek, fazladan 50-125 büyü hasarı uygular.

10. Bami'nin Alevi

• Toplam Bedel: 1000 altın

• Can: 300

• Yakınındaki rakiplere saniyede 15 (+%1 ilave ian) büyü hasarı verir.

11. Kanatlı Ayzırhı

• Toplam Bedel: 800 altın

• Can: 150

• Hareket Hızı: %5

12. Yeşil Bariyer

• Toplam Bedel: 1200 altın

• Yetenek Gücü: 25

• Büyü Direnci: 25

• Her 60 saniyede bir 3 büyü direnci verir.

13. Başgardiyanın Zırhı

• Toplam Bedel: 1000 altın

• Zırh: 40

• Normal saldırılardan alınan hasarı ilave canının %0,5'ine eş değer miktarda azaltır.

14. Ağırkan

• Toplam Bedel: 1100 altın

• Saldırı Gücü: 15

• Can: 200

• Bir şampiyona fiziksel hasar verdikten sonra 6 saniye boyunca yakın dövüşçü şampiyonlar azami canlarının %2'sini, menzilli şampiyonlarsa %1'ini yeniler.

15. Ocakbağlı Baltası

• Toplam Bedel: 1100 altın

• Saldırı Gücü: 15

• Saldırı Hızı: 15

• Bir birime saldırmak 2 saniyeliğine yakın dövüşçü şampiyonlara 20, menzilli şampiyonlaraysa 10 hareket hızı verir.

16. Tiamat

• Toplam Bedel: 1200 altın

• Saldırı Gücü: 25

• Saldırılar, yakınındaki diğer rakiplere toplam saldırı gücünün en fazla %60'ına eş değer fiziksel hasar verir.

17. Demirdiş Kırbacı

• Toplam Bedel: 1200 altın

• Saldırı Gücü: 30

• Yakınındaki rakiplere toplam saldırı gücünün %75'ine eşdeğer fiziksel hasar verir. Canı %50'nin altında olan minyon ve canavarlar %200 hasar alır.

18. Bandle Camı Ayna

• Toplam Bedel: 1050 altın

• Yetenek Gücü: 20

• Yetenek Hızı: 10

• Mana Yenilenmesi: %50

Orman Yaratıklarında Yapılan Değişiklikler

Bu güncellemede ayrıca orman yaratıklarının şampiyona kazandırdığı özelliklerde de birkaç değişiklik yapıldı.

1. Gromp

• Büyü Direnci: Tüm seviyelerde 20

• Can: 1-11. seviyelerde 1650-2460

• Kaldırıldıkurbağa Öfkesi: Gromp'un ilk üç saldırısı artık saldırı hızı artışına sahip değil ve %50 daha fazla hasar vermiyor.

• Yenikurbağa Çorbası: Gromp'u kesmek 50 (+10 x ortalama şampiyon seviyesi) Can ve 30 (+6 x ortalama şampiyon seviyesi) Mana yeniler. Bu miktar, onu kesen kişinin eksik can ve manasına bağlı olarak %100'e kadar artıyor.

• Saldırı Gücü: 1-18. seviyelerde 80-253

2. Mavi Gözcü

• Zırh: Tüm seviyelerde 20

• Büyü Direnci: Tüm seviyelerde 20

• Can: 1-11. Seviyelerde 1800-3150

• Hareket Hızı: 275

3. Büyük Alacakurt

• Zırh: Tüm seviyeler için 20

• Can: 1-11. Seviyelerde 1200-2200

• Hareket Hızı: 525

4. Alacakurt

• Büyü Direnci: Tüm seviyelerde 0 (1-8. Seviyelerde 10-20’ydi)

• Can: 1-11. Seviyelerde 480-888

• Hareket Hızı: 525

5. Kızıl Keskingaga

• Zırh: Tüm seviyelerde 20

• Büyü Direnci: Tüm seviyelerde 20

• Can: 1-11. Seviyelerde 800-1760

• Hareket Hızı: 450

6. Küçük Keskingaga

Can: 1-11. seviyelerde 425-723

• Hareket Hızı: 525

7. Kırmızı Korkabuk

• Zırh: Tüm seviyelerde 20

• Büyü Direnci: Tüm seviyelerde 20

• Can: 1-11. seviyelerde 1800-3150

8. Antik Kayacıl

• Zırh: Tüm seviyelerde 20

• Büyü Direnci: Tüm seviyelerde 20

• Can: 1-11. seviyelerde 1050-1785

• Hareket Hızı: 250

9. Kayacıl

• Hareket Hızı: 350

• Deneyim: 1-9. seviyelerde 10-13,5

• Altın: 7

10. Küçük Kayacıl

• Hareket Hızı: 400

• Deneyim: 1-9. Seviyelerde 18-24,3

• Altın: 12

11. Yampiri Yengeç

• Büyü Direnci: 60’tan 20’ye düşürüldü.

• Zırh: 20

• Can: 1-11. seviyelerde 1000-2134

• Yampiri Yengeç’i kesmek artık can ve mana yenilemesi sağlamıyor.

Şampiyonlarda Yapılan Değişiklikler

• Caitlyn: Tam Kafadan'ın ilave hasarı, Ebedi Kılıç'ın kritik vuruş hasarıyla birlikte arttığında sezon öncesi sistemsel kritik vuruş hasarı azaltmasını tamamen yok sayıyor.

• Jhin: Kritik vuruş hasarı %14 (kritik vuruşlar hâlâ saldırı gücünün %150'sine eşdeğer hasar veriyor) oldu. Kritik vuruş ihtimalinin saldırı gücüne dönüşümü %30’a düşürüldü.

• Senna: Kritik vuruş hasarı %14 oldu. 20 ruh başına kritik vuruş ihtimali %10’a çekildi.

• Tryndamere: Öfke yükü başına kritik vuruş ihtimali %0,4 oldu.

• Akali: Q’nun bedeli 120/110/100/90/80 olarak değiştirildi.

• Katarina: Ultisi hançer başına %15 (+%9,9 Saldırı Hızı) ilave hasar veriyor.

• Kayle: İlave saldırı hızı yük başına %6 (+%2 YG) oldu.

• Viktor: Lazerin hasar oranı %70, artçı şokun hasar oranı %80 oldu.

• Brand: E bekleme süresi 12/11/10/9/8 olarak güncellendi.

• Amumu: Can büyüme oranı 80, zırh 30 oldu.

• Seraphine: Q hasarı 55/70/85/100/115 (+%40/45/50/55/60 YG), E hasarı 60/80/100/120/140 olarak güncellendi.

• Volibear: Minyonlara verilen hasar 150/300/450/600/750 olarak değiştirildi.

10.23 Güncellemesiyle Oyuna Eklenen Kostümler

1. Şanlı Lucian

2. Savaş Makinesi Nasus

3. Savaş Makinesi Zac

4. Direnişçi Jayce