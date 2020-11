League of Legends 10.24 Yama Notları Yayımlandı!

League of Legends 10.24 yama notları oyuncularla paylaşıldı. Bu yamada iki şampiyon güçlendirilirken iki şampiyon güncellendi ve dört şampiyonun gücünde zayıflatılmaya gidildi. 10.23 yamasında getirilen eşyaların çoğunda değişiklik yapıldı.

League of Legends 10.24 Yaması Neler Sunuyor?

League of Legends’ın büyük güncellemesinden önce geleceği bilinen yamanın notları sonunda oyuncularla paylaşıldı. League of Legends 10.24 yamasında Tryndamere ve Varus’un yeteneklerinde güçlendirme işlemlerinde bulunuldu, Yasuo ve Yone karakterleri yenilendi, oyunda çok güçlü olması nedeniyle son zamanlarda haklarında bir hayli şikayet gelen dört şampiyonun gücü zayıflatıldı. 10.23 yamasında getirilen eşyaların çoğunda küçük değişiklikler yapıldı.

League of Legends’ta Güçlenen Şampiyonlar:

• Tryndamere: Kan Hırsı (Q) ilave SG 10 / 15 / 20 / 25 / 30 şeklinde güncellendi. %1 eksik can başına kaznadığı ilave SG ise 0,15 / 0,25 / 0,35 / 0,45 / 0,55 oldu.

• Varus: Deşen Ok (Q) Deşen ok bir rakibin üstündeki maraz yükünü patlattığında artık bekleme süresini 3 saniye azaltmıyor. Deşen ok ile patlatılan Maraz etkilerinin hasarı, Deşen Okun hasarıyla birlikte artık Varus'un güç toplama süresine bağlı olarak %50'ye kadar artabiliyor. Deşen ok artık tamamen güç topladığında kritik vuruş metni gösteriyor. Maraz Sadağı (W) ilave hasarı 7 / 8 / 9 / 10 / 11 oldu. Rakip şampiyonların ve destansı canavarların üstündeki Maraz yüklerini patlatmak artık tüm temel yeteneklerin bekleme sürelerini Maraz yükü başına azami bekleme sürelerinin %12'sine eşdeğer miktarda azaltıyor. Musibet Zinciri (R) atış hızı 1500 oldu, Varus artık ultisini kullanırken hedefe doğru dönüyor.

League of Legends’ta Güncellenen Şampiyonlar:

• Kalista: 10.23’te oyuna “yanlışlıkla” getirilen Kalista zayıflatmaları geri alındı.

• Yasuo: Avarenin Yolu (Pasif) kritik vuruşlara yönelik etkileri artık kritik vuruşlara dair diğer tüm etkiler hallolduktan sonra etkinleşiyor.

• Yone: Avcının Yolu (Pasif) kritik vuruşlara yönelik etkileri artık kritik vuruşlara dair diğer tüm etkiler hallolduktan sonra etkinleşiyor.

League of Legends’ta Zayıflayan Şampiyonlar:

• Kayle: İlahi Yükseliş (Pasif) ilave saldırı hızı her 100 yetenek gücü için %1 olacak şekilde ayarlandı.

• Samira: Deliduman (Pasif) yakın dövüş saldırılarının hasar oranı %10 SG’den %7,5 SG’ye düşürüldü.

• Hecarim: Savaş Yolu (Pasif) ilave hareket hızının ilave SG dönüşüm oranı 1 / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18. Seviyelerde %12-24 olarak ayarlandı. Yıkıcı Saldırı (E) ilave saldırı hızı etkin olduğu zamana bağlı olarak %25-75 olarak değiştirildi. Hecarim artık “Yıkıcı Saldırı” yeteneğini kullanır kullanmaz %25'ten fazla hareket hızı kazanmıyor.

• Amumu: Gözyaşı Seli (W) zamanla verdiği hasar 4 / 6 / 8 / 10 / 12 oldu. Hasar oranı Her 100 YG için %0,25 YG olarak değiştirildi. Ayrıca hasar artık biraz hızlı bir tempoyla gerçekleşmiyor.

League of Legends Eşyalarındaki Değişiklikler

• Mahvolmuş Kralın Kılıcı: Toplam bedel 3200 oldu, saldırı hızı %25’e düşürüldü.

• Kozmik Hızlandırıcı: Artık 75 yetenek gücü veriyor.

• Uğursuz Koruma: Azakanın Gözleri’nin yakma hasarı artık 4 saniye boyunca her saniye hedefin azami canının %1,2'sine eşdeğer miktarda büyü hasarı veriyor.

• Kararma: Bekleme süresi yakın dövüşçü şampiyonlarda 8, menzilli şampiyonlarda ise 16 saniye oldu.

• Közbıçak: Mutlak sömürü %10’a düşürüldü.

• Dolukılıcı: Mutlak sömürü %10’a düşürüldü.

• Canbiçen: Saldırı gücü %50 oldu.

• Kraken Katili: Saldırı gücü 65, Ejderin Fedakarlığı’nın saldırı gücü 85, hasar oranı %45 SG oldu.

• Liandry’nin Istırabı: Eziyetin hasar oranı %1,5 YG’ye çekildi.

• Lich Boğan: Hasar oranı %40 YG’ye çekildi.

• Luden'in Çığlığı: Feryatın hareket hızı %15’e, hasar oranı %10 YG’ye çekildi.

• Nashor'un Dişi: Icathıa Isırığı'nın hasar oranı %20 YG’ye düşürüldü.

• Gece Tırpanı: Ruhsöken hasarı 1-18. seviyelerde 125-200 büyü hasarı veriyor.

• Hextech Füzekemer: Ses patlaması hasarı 175-250 büyü hasarına, hareket hızı %50’ye düşürüldü.

• Hayalet Dansçı: Toplam bedeli 2700 altın oldu. Hortlak Valsi süresi 3 saniyeye düşürüldü.

• Sinsi pençe: Saldırı gücü 60’a çıkarıldı. Ornn'un Kumkuşunun Pençesi'nin saldırı gücü %80’e çıkarıldı.

• Vadiyaran: Hiçlik Uğursuzluğu’nun hasarı saniyede %3’ten (en fazla %15) saniyede %2’ye (en fazla %10) düşürüldü.

• Yılan Dişi: Kalkan Yağmacısı’nın hasarı 70 fiziksel hasar oldu.

League of Legends Orta Koridor Minyonlarındaki Değişiklikler:

• Orta koridordaki topçu minyonların verdiği altın 10 azaldı.

• Orta koridordaki topçu minyonlar kulelere karşı %30 saldırı hızı kazandı.

League of Legends Davranış Sistemlerindeki Değişiklikler:

• 10 dakikanın sonrasında takımınızda bilgisayar başında olmayan bir oyuncu varsa teslim olma oylaması başlatabilirsiniz. Bu değişiklik şimdilik sadece Sihirdar Vadisi'nde geçerli ve teslim olmak için tüm oyuncuların oylamayı kabul etmesi gerekiyor. Tüm oyuncular teslim olmayı kabul etmezse 15. dakikada takım yeniden oylama başlatabilir. Bu oylamada ise teslim olmak için tüm oyuncuların kabul etmesine gerek yoktur, çoğunluğun kabul etmesi yeterlidir.

• Bir dereceli oyunda takımınızdaki bir oyuncu çıkarsa veya bilgisayar başından ayrılırsa daha az LP kaybedeceksiniz.