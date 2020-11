League of Legends 10.25 Yamasının Detayları Belli Oldu

Riot Games tarafından geçen haftalarda yayımlanan 10.23 yaması ile köklü bir değişiklik yapılmıştı. Oyuna gelecek bir sonraki 10.24 güncellemesi önümüzdeki hafta (24 Kasım Salı) yayımlanacak ve 10.24 güncellemesinden sonra 2020 yılının son güncellemesi olan 10.25 güncellemesi yayımlanacak. Peki, 2020’nin son yamasında nelerin yapılması bekleniyor? League of Legends 10.25 yaması hakkında bazı önemli detaylara değinildi.

Baş Oyun Tasarımcısı Mark Yetter, Twitter’da 10.24 güncellemesinin hazırlandığını ve bir sonraki yama ile ilgili planlamalarının bittiğini belirtti. Yetter’a göre 10.24 güncellemesi daha çok nerf (şampiyon zayıflatma) ağırlıklı bir güncellemeyken 10.25’te ise düşük performans gösteren ve oyunda biraz geri planda kalan şampiyonlara ışık tutulacak. Bu şampiyonların hangi şampiyonlar olacağı hakkında bilgi vermeyen baş tasarımcı, yama hakkında yakında daha fazla bilginin geleceğini söyledi.

10.24 yamasında popüler video oyununda ne tür değişiklikler yapılacağına göz attıysanız muhtemelen nerf ağırlıklı bir yama olduğunu fark etmişsinizdir. Bu yamada nerf yapılacak altı şampiyondan dördünün Kayle, Samira, Hecarim ve Amumu olduğu bilinirken Tryndamere ve Galio şampiyonlarının ise bu güncellemede buff yani şampiyon güçlendirmesi alacağı biliniyor.

League of Legends’ın 10.24 yamasında nerflenecek şampiyonlar şunlar olacak:

• Amumu: Verilen hasar 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15'ten 4 / 6 / 8 / 10 / 12'ye düşürülecek.

• Hecarim: Kazanılan saldırı gücü %15-30'dan %12-24'e düşürülecek. E yeteneğinin hareket hızı %25-85’ten %25-75’e düşürülecek.

• Kayle: 100 saldırı gücü başına saldırı hızı %10’dan %5’e düşürülecek.

• Samira: Düşmana atılma menzili 800-1000’den 650-960’a düşürülecek.

Yetter, League of Legends 10.25 yaması ile ilgili ek bir tweet daha yayımladı. Baş tasarımcı, yayımlanan bilgilerden hiçbirinin %100 garantili olmadığını belirtti ve 10.24 güncellemesinde çok fazla değişiklik olduğunu ifade etti.

Mark Yetter tarafından paylaşılan tweetlerle birlikte Riot’un şampiyonlar üzerinde yapacağı değişiklikler tam olarak kesişmiş olmasa da aşağıdaki tweet, Rengar, Kassadin, Anivia, Cassiopeia ve Taliyah gibi şampiyonlarda birtakım değişikliklerin yapılabileceğini gösteriyor.

OK, here's our current set of investigations for 10.25.



Nothing is 100% guaranteed here, there is a lot of change in 10.24 and we will need to reassess if these changes are still needed after that patch. Just getting a head start on what we think are the most likely issues. pic.twitter.com/dFImGsVsCL