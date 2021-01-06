League of Legends 11.1 Yama Notları Paylaşıldı

Yeni bir yıla ve yeni bir sezona hazır mısınız? League of Legends 11.1 yama notları yayımlandı. Tricia "mom cat" Tan ve Shio Shoujo tarafından yayımlanan güncelleme notlarının başlangıcında yer verilen ifadelere göre 10.25b yamasında yılbaşı döneminden önceki ayarlamaların büyük bir kısmı yapıldı ve bu da 11.1 yamasının daha küçük bir yama olacağı anlamına geliyor.

League of Legends 11.1 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Bu güncellemede Gnar, Karma, Qiyana, Ryze ve Xayah güçlenirken Fiddlesticks, Master Yi ve Pantheon zayıfladı. Yağmacı Kled, Yağmacı Kalista, Yağmaci Xin Zao, Gardiyan Quinn ve Gardiyan Gragas olmak üzere oyuncuları beş farklı kostüm bekliyor. Bu yamada ayrıca iki kardeş olarak bilinen Yasuo ve Yone karakterleri de güncellendi.

LoL 11.1 Yamasında Nerflenen Şampiyonlar

Fiddlesticks: W (Kan Hasadı) bekleme süresi 9 / 8,5 / 8 / 7,5 / 7 saniyeden 10 / 9,5 / 9 /8,5 / 8 saniyeye çıktı.

W (Kan Hasadı) bekleme süresi 9 / 8,5 / 8 / 7,5 / 7 saniyeden 10 / 9,5 / 9 /8,5 / 8 saniyeye çıktı. Master Yi: Master Yi orta seviyelerde çok güçlü bir hale geliyordu. Takım savaşlarında hasar görmeme süresinin bu nedenle azaltılmasına karar verildi. Q (Alfa Vuruşu) bekleme süresi 10 / 17 / 10 / 15 / 14 saniyeden 18 / 17,5 / 17 / 16,5 / 16 saniyeye çıktı.

Master Yi orta seviyelerde çok güçlü bir hale geliyordu. Takım savaşlarında hasar görmeme süresinin bu nedenle azaltılmasına karar verildi. Q (Alfa Vuruşu) bekleme süresi 10 / 17 / 10 / 15 / 14 saniyeden 18 / 17,5 / 17 / 16,5 / 16 saniyeye çıktı. Pantheon: W (Kalkan Hücumu) güçlendirilmiş SG artışı %135-105’ten %120-165’e çıkarıldı. Can yenilenmesi 10’dan 9’a düşürüldü.

LoL 11.1 Yamasında Bufflanan Şampiyonlar

Gnar: Mega Gnar’ın Q'sunun (Kaya Fırlat) taban hasarı ve yavaşlatması arttı. Mini Gnar'ın E'sinin saldırı hızı süresi arttı. Mega Gnar'ın E'sinin menzili arttı. Q (Kaya Fırlat) taban hasarı artık 25 / 70 / 115 / 160 / 205 oldu. Yavaşlatma ise 2 saniyeliğine %30 / 35 / 40/ 45 / 50 olacak şekilde güncellendi. E (Güm) menzil 675’e çıktı. E (Hop) saldırı hızı süresi 6’ya çıktı.

Mega Gnar’ın Q'sunun (Kaya Fırlat) taban hasarı ve yavaşlatması arttı. Mini Gnar'ın E'sinin saldırı hızı süresi arttı. Mega Gnar'ın E'sinin menzili arttı. Q (Kaya Fırlat) taban hasarı artık 25 / 70 / 115 / 160 / 205 oldu. Yavaşlatma ise 2 saniyeliğine %30 / 35 / 40/ 45 / 50 olacak şekilde güncellendi. E (Güm) menzil 675’e çıktı. E (Hop) saldırı hızı süresi 6’ya çıktı. Karma: E’nin kalkanı 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+%50 YG) olarak değiştirildi.

E’nin kalkanı 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+%50 YG) olarak değiştirildi. Qiyana: Can büyüme oranı 9’a çıkarken saldırı gücü 66 olarak değiştirildi.

Can büyüme oranı 9’a çıkarken saldırı gücü 66 olarak değiştirildi. Ryze: Q’nun bedeli artık sabit olmaktan çıktı. Yeni güncellemeden itibaren 40 / 38 / 36 / 34 / 32 olarak güncelleniyor.

Q’nun bedeli artık sabit olmaktan çıktı. Yeni güncellemeden itibaren 40 / 38 / 36 / 34 / 32 olarak güncelleniyor. Xayah: E (Keskin Bıçak) bekleme süresi 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8 olarak güncellenirken bedeli 30 manaya düşürüldü.

LoL 11.1 Yamasında Güncellenen Şampiyonlar

Yasuo: Pasif (Avarenin Yolu) ilave kritik vuruş ihtimali %100’den %150’ye çıkarıldı. %1 kritik vuruş ihtimali %0,4 SG’ye dönüştürüyor.

Pasif (Avarenin Yolu) ilave kritik vuruş ihtimali %100’den %150’ye çıkarıldı. %1 kritik vuruş ihtimali %0,4 SG’ye dönüştürüyor. Yone: SG büyüme oranı 2 oldu. Yasuo’nun pasifindeki değişiklikler Yone’de de yapıldı.

LoL Yeni Yamada Düzenlenen Eşyalar

Ionia Çizmeleri: 15 yetenek hızından 20 yetenek hızına çıkarıldı.

15 yetenek hızından 20 yetenek hızına çıkarıldı. Başmelek Asası: Madan kazanılan YG yüzdesi %2 oldu. Yetenek gücü 65 oldu.

Madan kazanılan YG yüzdesi %2 oldu. Yetenek gücü 65 oldu. Manaveren: Toplam bedeli 2900’e çıkarıldı. Manadan kazanılan SG yüzdesi %2,5 oldu.

Toplam bedeli 2900’e çıkarıldı. Manadan kazanılan SG yüzdesi %2,5 oldu. Muramana: Manadan kazanılan SG yüzdesi %2,5 olarak değiştirildi.

Manadan kazanılan SG yüzdesi %2,5 olarak değiştirildi. Runaan’ın Kasırgası: Saldırı gücü kaldırıldı. Bu eşyanın satın alınması için artık 2500 altın ödenmesi gerekiyor.

Saldırı gücü kaldırıldı. Bu eşyanın satın alınması için artık 2500 altın ödenmesi gerekiyor. Shurelya'nın Savaş Şarkısı: %60 hareket hızı veriyor. Bu hareket hızı 4 saniye içinde azalarak bitiyor.

%60 hareket hızı veriyor. Bu hareket hızı 4 saniye içinde azalarak bitiyor. LoL yama notlarında iyileştirme kaynaklarının çok fazla etkili olduğunun fark edildiği ve bu nedenle de iyileştirmeye karşı etkili olan yara etkisinde değişikliğe gidildiği belirtildi. Tüm eşyaların ağır yara süresi iki saniyeden üç saniyeye çıktı.

LoL Yeni Şampiyon Kostümleri (2021)