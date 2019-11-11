League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası'nın Galibi Belli Oldu!

League of Legends'ın 2019 Dünya Şampiyonası finallerinde karşı karşıya gelen finalistler kozlarını paylaştı ve kazanan belli oldu.

Dünya'nın en popüler online oyunlarından birisi olan League of Legends'ın 2019 Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyordu. Bir süredir devam eden kapışmalarda önce elemeler, daha sonra yarı final olmuştu. Geçtiğimiz günlerde finalistleri paylaştığımız haberimizde, finalde G2 Esports ve FunPlus Phoenix takımlarının karşı karşıya geleceğini söylemiştik. Bugün saat 15.00'da başlayan kapışmanın sonucu belli oldu.

Final maçlarında kıyasıya rekabet gösteren G2 Esports ve FunPlus Phoenix yenişmeyi başardı. Final maçlarında galip gelen takım FunPlus Phoenix oldu. Rakibini 3-0 mağlup eden Phoenix galibiyetin tadını çıkardı. Üstünlüğünü skor ile gösteren takım rakibini yerle yeksan etti ve şampiyonluğa ulaştı.

League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası'nın galibi FunPlus Phoenix oldu. Yarışan tüm takımları tebrik ediyoruz. Bakalım seneye hangi takımlar rekabet edecek?