League of Legends'a Sesli Sohbet Geliyor

Dünyanın en çok oynanan oyunlarının başında gelen League of Legends için bugün sürpriz bir karar alındı. Oyunun geliştiricisi Riot Games, League of Legends’a sesli sohbet getireceğini duyurdu.

Warcraft III haritası olarak başlayan Defence of the Ancients, oyun dünyasına Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) yani çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası türünü kazandırmış ve milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı. DotA’nın geliştiricisi IceFrog ile anlaşma sağlayan Riot Games ise çok büyük oranda DotA’dan esinlenerek geliştirdiği League of Legends’i, 27 Ekim 2009’da piyasaya sürmüş ve inanılmaz bir başarı yakalamıştı.

En çok oynanan oyunlar arasında girmeyi başaran ve Riot Games’e milyarlarca dolar kazandıran League of Legends, oyuncu sayısının artmasıyla birlikte kötü huylu oyuncularla da mücadele etmeye başlamıştı. LoL’de küfrü ve sözlü saldırıyı bitirmek için mücadele veren Riot Games, çok uzun süredir dört gözle beklenen sohbet özelliğini sırf bu yüzden oyuna eklemediğini açıklamıştı.

Bugün yapılan duyuruyla birlikteyse League of Legends’a sesli sohbet özelliğinin yakın zaman sonra ekleneceği belirtildi. Oyunun sadece lobi bölümünde, yani maç öncesinde kullanılabilecek sesli sohbet özelliğinin maçın başlamasıyla sonlanacağı ve bu sayede mikron yoluyla birbirine saldırmak isteyen oyuncuların engelleneceği kaydedildi. Bütün oyuncular için aktif edilecek olan sesli sohbet özelliğinin direkt olarak oyunun menüsünden ayarlanabileceği ve herhangi bir harici uygulamaya gerek kalmayacağı da söylenenler arasında yer aldı.