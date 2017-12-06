League of Legends All-Star Turnuvası Başlıyor

Riot Games’in bir süredir düzenlediği ve dünyanın en iyi League of Legends oyuncularını karşı karşıya getiren özel turnuvası League of Legends All-Star başlamak üzere. Türkiye’nin de temsil edileceği turnuva, birbirinden heyecanlı maçlarıyla 7-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.

İlk olarak 2013 yılında düzenlenen League of Legends All-Star turnuvası, mücadele ettikleri bölgelerin en iyi oyuncularından kurulu takımları karşı karşıya getirmişti. 2017 yılı itibarıyla birtakım değişikliklere gidileceği açıklanan turnuvanın, yeni düzenlemeyle birlikte daha rekabetçi hale getirileceği de daha önce söylenmişti. 2017’de beş oyuncudan oluşan takımların mücadele ettiği turnuvanın yanı sıra 1v1 şeklinde en iyi oyuncuların kozlarını paylaşacağı bir başka etkinliğin de olacağı açıklananlar arasında yerini almıştı.

Turnuvanın gidişatına dair de bilgiler veren Riot Games, ana etkinlikte takımların iki gruba ayrılarak tek maç üzerinden lig usulü seriler oynayacaklarını ve her grubun en iyi ikişer takımının, beş maç üzerinden oynanacak finallere kalabilmek için yarı finale çıkacaklarını kaydetmişti. 1’e 1 turnuvadaysa her bölgenin koçunun iki oyuncu seçeceği ve seçilen 16 oyuncunun kozlarını paylaşacakları kaydedilmişti. Riot Games, seçilen oyuncuların tekli eleme maçları şeklinde karşı karşıya geleceklerini ve yenen oyuncuların bir üst tura yükselmek suretiyle ilerleyeceklerini de daha önce duyurmuştu.

Etkinlikte Türkiye’yi temsil edecek takımın kadrosuysa 70 bine yakın League of Legends oyuncusunun oylarıyla belirlendi. Yapılan oylama sonucunda League of Legends All-Star Türkiye kadrosunda, üst koridorda Thaldrin (1907 Fenerbahçe), ormanda Stomaged (BAUSuperMassive), orta koridorda Frozen (1907 Fenerbahçe), alt koridorda Zeitnot (BAUSuperMassive) ve destekte Zergsting’den (Team AURORA) yer aldı. Takımın koçluğunu da 1907 Fenerbahçe’nin koçu Pades üstlendi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde bulunan NA LCS Stüdyolarında gerçekleşecek olan etkinlik, 7 Aralık’ı 8 Aralık’a bağlayan gece yarısından sonra TSİ 02.00’da başlayacak. Karşılaşmalar Riot Games Türkiye Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) ve LoLespor YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından Türkçe anlatımla canlı olarak yayınlanacak.