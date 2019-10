League of Legends, Android ve iOS'a Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

Dünyanın en popüler bilgisayar oyunlarından bir tanesi olan League of Legends, mobil cihazlara geliyor. Oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği oyunun çıkış tarihi belli oldu.

Oyunun yapımcısı olan Riot Games, League of Legends: Wild Rift'in gelecek yıl mobil cihazlara ve konsollara geleceğini açıkladı. League of Legends: Wild Rift şu anda bilgisayarlardan oynanan League of Legends ile aynı özelliklere sahip olacak.

Mobilde çok oyunculu çevrimiçi savaş modu ve MOBA bulunacak. Riot Games, mobil oyunda yeni haritaların bulunacağı ve eşleşme süresinin kısa olacağını söyledi. League of Legends'ın iOS ve Android sürümlerinde hangi özelliklerin bulunacağını henüz tam olarak belli değil.

Oyun 2020 yılında kullanıcılar ile buluşacak. League of Legends'in dünyadaki en popüler PC oyunu olduğuna inanılıyor. Ancak mobil oyunlar gün geçtikçe daha da geliştiği için bilgisayar kullanım oranı düşüyor. Fortnite 2018 yılında iOS'da büyük başarı elde etti ve yaklaşık 3 milyar dolar kazandı.

League of Legends'in mobil sürümü hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. League of Legends'i hemen aşağıda bulunan bağlantıdan cihazınıza indirebilirsiniz.