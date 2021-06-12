Yeni League of Legends Arcane Fragmanı Çıktı

Yeni bir League of Legends Arcane fragmanı daha paylaşıldı. İlk fragmanın yayımlanmasının ardından aylar sonra gelen video, Netflix Geeked'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan tweette ayrıca animasyon dizisinin ne zaman Netflix'e geleceği bilgisine de yer verildi.

Yeni League of Legends Arcane Fragmanı Neler Sunuyor?

Yeni paylaşılan fragmanda Jinx'e odaklanılıyor. Fragman, Jinx'in üzgün bir şekilde yürümesi ile başlıyor. Fragmanda ağırlıklı olarak flashbackler yer alıyor. Karakter, bu flashbackler sırasında kız kardeşi Vi ile olan anılarını aklına getirip daha sert yumruklarla vuruyor. Öfke transından kurtulduktan sonra çok sert yumruklarla vurmasına rağmen kendisinin liderlik tablosunda Vi'nin hemen altında olduğunu görüyor.

Netflix Geeked hesabında paylaşılan tweette de "Küçük kardeş rekabeti gibisi yoktur" sözü yer alıyor. Bu söz aslında animasyon dizisinin merkezinde aslında Jinx'in kız kardeşi ile olan ilişkisinin yer alacağı anlamına geliyor.

Netflix Geeked'ın Twitter hesabında paylaşılan Arcane fragmanını aşağıdaki tweetteki video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.

Nothing like a little sibling rivalry.



Watch the first clip from #Arcane, the @LeagueofLegends animated series coming fall 2021 to Netflix. #GeekedWeek pic.twitter.com/m25ciGHr9M — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

League of Legends Arcane Ne Zaman Çıkacak?

Netflix Geeked'ın paylaştığı tweette animasyon dizisinin bu sonbaharda Netflix'e geleceği belirtildi. Oyunların animasyon dizilerini veya filmlerini izlemekten keyif alıyorsanız Netflix'in sadece LoL: Arcane ile sınırlı kalmayacağını da hatırlatalım.

Bu yeni animasyon dizisinin şu anda Netflix'in uyarlamasını dijital yayın platformuna getirmek istediği video oyunlarından sadece bir tanesi olduğu biliniyor. Dijital yayın platformu şimdiye kadar yayımladığı uyarlamalarla dikkat çeken bir başarı sergiledi ve Arcane 1. sezon 1. bölümü bekleyen hayranların heyecanına bakılacak olursa dijital yayın platformunun bu uyarlaması da oyuncuların ilgisini üzerinde toplamayı başardı.

İlk duyurulmasından bu yana League of Legends hayranlarının odak noktası olan dizinin çıkış tarihi şimdilik tam olarak belli olmasa da şimdiye kadar yayımlanan fragmanlarla topladığı ilgi sayesinde yayına alındığında birçok hayranı ekran başında toplamayı başaracak.

Siz bu dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce dijital yayın platformunda en çok izlenen yapımlardan biri olmayı başaracak mı? Netflix'te yayımlanacak yeni animasyon dizisi olan LoL: Arcane ile ilgili bütün görüşlerinizi siz de aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşabilirsiniz.