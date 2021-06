Yeni League of Legends Arcane Fragmanı Çıktı

Yeni bir League of Legends Arcane fragmanı daha paylaşıldı. İlk fragmanın yayımlanmasının ardından aylar sonra gelen video, Netflix Geeked'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan tweette ayrıca animasyon dizisinin ne zaman Netflix'e geleceği bilgisine de yer verildi.

Yeni paylaşılan fragmanda Jinx'e odaklanılıyor. Fragman, Jinx'in üzgün bir şekilde yürümesi ile başlıyor. Fragmanda ağırlıklı olarak flashbackler yer alıyor. Karakter, bu flashbackler sırasında kız kardeşi Vi ile olan anılarını aklına getirip daha sert yumruklarla vuruyor. Öfke transından kurtulduktan sonra çok sert yumruklarla vurmasına rağmen kendisinin liderlik tablosunda Vi'nin hemen altında olduğunu görüyor.

Netflix Geeked hesabında paylaşılan tweette de "Küçük kardeş rekabeti gibisi yoktur" sözü yer alıyor. Bu söz aslında animasyon dizisinin merkezinde aslında Jinx'in kız kardeşi ile olan ilişkisinin yer alacağı anlamına geliyor.

Netflix Geeked'ın Twitter hesabında paylaşılan Arcane fragmanını aşağıdaki tweetteki video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.

Nothing like a little sibling rivalry.



Watch the first clip from #Arcane, the @LeagueofLegends animated series coming fall 2021 to Netflix. #GeekedWeek pic.twitter.com/m25ciGHr9M