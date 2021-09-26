Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen animasyon dizisi League of Legends Arcane yayın tarihi ve fragmanı paylaşıldı. Peki, LoL'ün animasyon dizisi Arcane ne zaman yayımlanacak? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Netflix bir dijital yayın platformu olarak son zamanlarda içerik kütüphanesini büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yayın hizmetinin çalışmaları içerisinde DOTA 2 ve League of Legends gibi oyunların animasyon yapımları da yer alıyor.

Animasyon Dizisi League of Legends Arcane Yayın Tarihi ve Fragmanı

İlk olarak 2019 yılında duyurulan Arcane isimli animasyon dizisi, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ertelenmişti. Yapımın bu yılın sonlarına doğru geleceği belirtilmişti fakat net yayın tarihi belli değildi. Dolayısıyla Arcane'in ne zaman yayımlanacağı uzun bir süredir merak ediliyordu.

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın hizmeti Netflix, League of Legends'ın yeni animasyon dizisi Arcane'in yayın tarihini bir fragman aracılığı ile duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre Arcane 6 Kasım 2021 tarihinde yayımlanacak.

Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden paylaşılan fragman, animasyon dizisinin hikayesi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Fragmanın Türkçe alt yazı desteğine sahip olduğunu belirtelim. 2 dakika 41 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

LoL Animasyon Dizisi Arcane Konusu

Piltover olarak isimlendirilen ütopik bir bölgede ve yer altı şehri Zaun'da geçen animasyon dizisi, Jinx ve Vi isimli League of Legends şampiyonlarının hikayesini konu alıyor.

LoL Animasyon Dizisi Arcane Oyuncuları

Kevin Alejandro (Jayce)

JB Blanc (Vander)

Katie Leung (Caitlyn)

Harry Llyod (Viktor)

Toks Olagundoye (Mel)

Ella Purnell (Jinx)

Jason Spisak (Silco)

Hailee Steinfeld (Vi)

Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan animasyon dizisinin seslendirme kadrosunda Kevin Alejandro, Jb Blanc, Katie Leung, Harry Llyod, Toks Olagundoye, Ella Purnell, Jason Spisak ve Hailee Steinfeld yer alıyor.

Çok yakında Netflix içerik kütüphanesine eklenecek Arcane dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? League of Legends dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.