League of Legends Dünya Şampiyonası Finali'nde Rekor Kırıldı

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan League of Legends’in 2019 Dünya Şampiyonası final karşılaşmasında rekor kırıldı.

League of Legends Dünya Şampiyonası Finali İzleyici Rekoru Kırdı

Oyuncular Sihirdar Kupası'nı kaldırmak için mücadele etti. League of Legends’in 2019 Dünya Şampiyonası final karşılaşması, dakika başına ortalama 21.8 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

Fransa’nın Paris şehrinde bulunan AccorHotels Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası Finali, dakika başına 21.8 milyon izleyici sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. 5 hafta süren Şampiyona boyunca Berlin, Madrid ve Paris'te 120 maç oynandı ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, turnuva içeriklerini 1 milyar saatten fazla izledi.

Dünya Şampiyonası kapsamında Espor Köyü kuruldu. 17 ülkedeki 151 sinema salonunda League of Legends’in 2019 Dünya Şampiyonası final karşılaşması yayınladı. 2020 League of Legends Dünya Şampiyonası Finali, 55 binden fazla koltuk kapasiteli Çin’in Şangay Stadyumu'nda gerçekleşecek.

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