League of Legends Dünya Şampiyonası Finalistleri Belli Oldu!

League of Legends'in 2019 Dünya Şampiyonası'nda kozlarını paylaşacak olan finalistler belli oldu. İşte o takımlar.

Dünya'nın en çok sevilen ve oynanılan oyunlarından birisi olan League of Legends'ın Dünya Şampiyonası tüm hızı ile devam ediyor. Takımlar birbirlerini elemeye çalışırken, turnuvanın sonu hızla geldi. Yarı final maçlarının ardından finalistler belli oldu. Bakalım League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası'nı kim kazanacak?

2-3 Kasım tarihlerinde İspanya Madrid Palacio Vistalegre'de gerçekleşen şampiyonanın yarı finalinde oyunun büyük takımları karşılaştı.Yarı finalde Invictus Gaming ile karşılan FunPlus Phoenix, Invictus'u 3-1 mağlup ederek finale çıkmaya hak kazandı. Aynı şekilde SK Telecom ile karşılaşan G2 Esports, rakibini 3-1 yenerek bir diğer finalist olmaya hak kazandı.

10 Kasım'da düzenlenecek olan Dünya Finali'nde G2 Esports ve FunPlus Phoenix karşı karşıya gelecekler. Final maçları Paris'te olacak. 15.00'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak Riot Games Türkiye Twitch Kanalı'ndan ve LoLespor Youtube Kanalı'ndan Türkçe anlatım ile izlenebilecek. Bakalım hangi takım üstün gelecek?