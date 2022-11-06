League of Legends Dünya Şampiyonası Sona Erdi

E-spor denildiğinde CS:GO ve Dota 2 gibi oyunlarla birlikte ilk akla gelen oyunlardan biri de League of Legends oluyor. Her sene milyonlarca kişi tarafından ekranlarda takip edilen Dünya Şampiyonası da bu oyunun en yüksek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Her sene olduğu gibi bu sene de Güney Kore'den gelen takımların şampiyonayı domine ederek finalde karşı karşıya gelmesine şahit olduk. Öte yandan final, ünlü rap sanatçısı Lil Nas X'in muhteşem konseriyle açıldı. Şampiyona 5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

İşte League of Legends Dünya Şampiyonası Açılış Seramonisi

Bu sene şampiyonanın en köklü ve güçlü takımlarından, defalarca şampiyon olan T1 ile son yılların yükselen yıldızı DRX karşı karşıya geldi. League of Legends tarihinin belki de en ünlü oyuncusu olan Faker, halihazırda üç kez kazandığı kupayı tekrar kazanmak için ter döktü.

Maçlar, final adına yakışır derecede kaliteliydi denebilir. İlk maçta T1'ın dominant bir performansla kazandığına şahit olsak da uzun süren ikinci maçta DRX şartları eşitlemeyi başladı. Dördüncü ve beşinci maçlarda takımlar birer maç galibiyet alabildi ve heyecan şampiyonu belirleyecek beşinci maça taşındı.

Son yılların en çekişmeli finallerinden biri olarak görülen maçlar sonrasında dayanmayı başaran DRX, T1'ı alt ederek kupaya uzandı.