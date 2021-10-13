League of Legends Genel Sohbet Özelliği Devre Dışı Bırakılacak

Riot Games, League of Legends'in genel sohbet özelliği ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Şirket tarafından alınan karara göre oyunda takımlar arası sohbet çok yakında devre dışı bırakılacak. Peki, LoL sohbet özelliği neden kapatılacak? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

League of Legends Genel Sohbet Neden Kapatılacak?

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Riot Games, kısa sürede tüm dünyada büyük bir başarı elde eden League of Legends isimli MOBA oyunu ile ilgili önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

League of Legends'ta bu yıl küfür ve hakaretin giderek büyüyen bir sorun haline geldiği yönünde geri bildirimlerin geldiği belirtildi. Riot Games, popüler MOBA oyununda yer alan bu sorunu çözmek için bir çözüm üretti.

Oyunda artan küfür ve hakaret içeren ifadeleri sona erdirmek için önemli bir karar alan şirket, LoL ve Riot seviyesinde kademeli değişiklikler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Riot Games tarafından yapılan açıklamada, eşleştirmeli sıralarda genel sohbet özelliğinin 11.21 yaması ile birlikte devre dışı bırakılacağı duyuruldu. 11.21 yamasının 20 Ekim 2021 tarihinde yayımlanması bekleniyor.

Riot Games, yayımladığı blog yazısında, "Genel sohbet takımlar arasında eğlenceli sosyal etkileşimler ve tatlı atışmalara sahne olabilse de şu an olumsuz etkileşimler olumlu etkileşimlerden daha fazla. Bu değişikliğin etkilerini küfür/hakaret ve ceza sayıları üzerinden inceleyeceğiz ve doğrudan sizden alınan geribildirimlerle ve anketlerle yorumlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Devre dışı bırakılan tek özelliğin genel sohbet olacağını belirten şirket, oyun sonu ekranındaki sohbet iki takım arasında olmaya devam edeceğini belirtti. Paylaşılan bilgilere göre takım arkadaşları takım sohbetinde birbirleri ile sohbet etmeye devam edebilecek.

Takım sohbetinde de küfür ve hareket içeren ifadelerin kullanıldığının farkında olduklarını ifade eden şirket, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: