League of Legends'in Geliştiricisi Riot Games Logosunu Değiştirdi

Kuruluşunun 13 yıl sonrasında League of Legends isimli fenomen oyunun geliştiricisi Riot Games, akıllara kazınan logosunu baştan aşağıya değiştirme kararı aldı. Şirketin Twitter’dan Twitch hesaplarına kadar birçok resmi profilinde yeni logo kullanılmaya başlandı.

Yapılan değişikliklerden sonra resmi bir açıklama yayınlayan Riot Games, neden logo değiştirmeleri gerektiğini açıkladı. Logoyu ilk defa tasarladıkları 2006 yılında iPhone’ların piyasada olmadığını, telefon dünyasını BlackBerry ve kapaklı telefonların domine ettiğini, Facebook’un hala üniversite öğrencilerine özel olduğunu hatırlatan şirket, o günün şartlarında hazırlanan logonun, şimdinin teknolojisine uymadığını dile getirdi.

Yeni Riot Games logosu, eski logoya bir hayli benzerken, daha modern çizgiler taşıdığı gözlerden kaçmadı. Mobil uygulamalarda, yeni nesil internet sitelerinde ve kodlama dillerinde daha düzgün görüneceği düşünülen logonun, nasıl hazırlandığı ve hazırlanırken nelere dikkat edildiği ise Refreshing Our Logo başlıklı makale ile takipçilerle paylaşıldı.

Tasarımda dikkat edilen en önemli hususların başında ise yumruk şeklinin ve yazının benzer boyutlarda ve şekillerde hazırlanmasının geldiği dile getirilen detaylar arasında kendisine yer buldu.