League of Legends'ın Ryze'ını Anlatan Harika Bir Animasyon Yayınlandı

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından birisi olan League of Legends için yine mükemmel bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda oyunun en güçlü şampiyonlarından birisi olan Ryze'ın öyküsü gösterilmiş.

Yayınlanan videoda Ryze'nin kendine bir amaç oluşturduğunu görüyoruz. Ryze, Runeterra'da bulunan rünlerin insanlar için büyük tehlikeler oluşturacağına inanıyor. Rünlerin güçlü kudretine kapılacak olan insanların ortaya kötü sonuçlar çıkaracağını düşünüyor. Bu yüzden Ryze, bütün bu rünleri teker teker bularak bunları hapsetmeye çalışıyor. Videoda Ryze'nin rünleri ararken neler yaşadığını görüyoruz. Tek başına bu işi başaramayacağına inanan Ryze; Miss Fortune ve Sona gibi karakterlerden de yardım alıyor. Videonun sonunda Ryze'in topladığı rünleri görüyoruz. Ama bir rünün eksik olduğu da gözden kaçmıyor.

League of Legends'ta bu tür videolar yayınladığında genelde o karaktere rework geliyor. Bu sebepten dolayı oyuncularda Ryze karakterine yine bir rework geleceğini düşünmeye başladı. Hatırlarsanız, daha öncesinde Ryze'a yine bir rework gelmişti. Karakterin yetenekleri tamamıyla değişmişti. Bakalım yine aynı durumla karşı karşıya mı geleceğiz?