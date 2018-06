League of Legends'in Twitch Kanalı 1 Milyar İzlenmeye Ulaştı

League of Legends’in geliştiricisi Riot Games, Pazar günü yaptığı resmi açıklamayla birlikte Twitch kanallarının toplamda 1 milyar izlenme sayısına ulaşarak, tekrarlanması güç bir rekorun altına imzasını attığını resmi olarak duyurdu.

Riot Games, son derece popüler MOBA oyununu ilk olarak 27 Ekim 2009 tarihinde piyasaya sürmüştü. O tarihten sonra her geçen gün oyuncu sayısını katlayan LoL, canlı yayın platformlarının yaygınlaşmasından sonra başka bir seviyeye gelmiş, Riot Games de düzenli olarak Twitch üzerinden yayınlar yapmaya başlamıştı.

Düzenli olarak gerçekleştirilen canlı yayınların büyük bir dönüm noktasını geride bıraktığını duyuran Riot Games, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte Twitch üzerindeki kanallarının toplam izlenme sayısında 1 milyar sayısını geride bıraktığını duyurdu. Başarının sırrının League of Legends oyuncularının özellikle sezonluk turnuvalara gösterdiği ilgi olarak gösterilirken, yakın zaman önce gerçekleştirilen sezon ortası turnuvasının 127 milyon izlenme sayısına ulaştığı hatırlatıldı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından gösterilen Superbowl Finali ise yakın zaman önce Amerikan televizyonlarında rekor kırmış ve 103 milyon kişi tarafından izlenmişti. Klasik spor müsabakalarından çok daha fazla izlenen League of Legends böylece, beklenmedik bir başarının altına imza atmış oldu.

We'd like to extend a thank you to the viewers for helping the @RiotGames @Twitch Channel be the first one to surpass 1 billion views. We could not have done it without your loyal support ❤️ pic.twitter.com/2W69ix0CEJ