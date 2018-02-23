League of Legends'ın Yeni Şampiyonu Kai'Sa, Test Sunucusuna Eklendi

Dünya'nın en çok oynanan online oyunu League of Legends'ın şampiyon havuzuna yeni bir karakter eklendi. Kai'Sa ismindeki yeni şampiyon saldırı gücü taşıyıcısı rolünde oyuncuların adeta korkulu rüyası olmaya geliyor.

Kai'Sa isimli yeni şampiyon Hiçlik'in Kızı lakabıyla tanımlanıyor. Hiçlik'te uzun yıllar mahsur kalan Kai'Sa, bu vahşi alanda hayatta kalabilmek için bir Hiçlik yaratığıyla bağ kurdu. Kurduğu bağ ile daha güçlü bir hale gelen Kai'Sa, vadiye bir avcı olarak geri dönüyor.

Kai'Sa, tam bir avcı olarak geliştirilmiş. Yetenekleri sayesinde ondan daha zayıf olan rakip şampiyonların bir anda önünde belirerek onları çok hızlı bir şekilde avlayabiliyor. Yüksek saldırı hızıyla birlikte karşısında durmak çok zor oluyor.

Yeni saldırı gücü şampiyonu Kai'Sa şu anda sadece League of Legends'ın test sunucusunda (PBE) oynanılabilir durumda. Yeni şampiyonu herkesten önce test etmek için bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.

Şu anda test sunucusunda aktif olan Kai'Sa çok yakında diğer sunucularda oynanılabilir hale gelecek.