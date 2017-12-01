League of Legends Karakteri Varus'un Eşcinsel Olduğu Açıklandı

League of Legends evreninin en iyi saldırı gücü taşıyıcılarından bir tanesi olan Varus için yeni bir video ve çizgi roman yayınlandı. Riot Games tarafından yapılan bu çalışmalarda, çok sevilen karakterin eşcinsel olduğu da açıklanmış oldu.

Daha önce Sevgililer Günü için çıkarılan Hearthseeker Varus (Gönül Avcısı Varus) kostümüyle karakterin geçmişine dair bazı sorgulamalar yapılmaya başlanmıştı. Birçok oyuncu Varus’un eşcinsel olabileceğine dair teorilerini ortaya atarken, yayınlanan çizgi roman ve müzik videosuyla bütün tartışmalara nokta da konmuş oldu.

Varus için yayınlanan ve bizlere karakterin geçmişine dair önemli detaylar sunan çizgi roman, Ionia topraklarında başlıyor. Valmar ve Kai isimli iki sevgili, insanlarını oklarıyla koruma mücadelesi verirlerken, Pallas yolunda Noxus tarafından saldırıya uğruyorlar ve aralarından Kai, ölümcül bir yara alıyor. Kai’yi iyileştirmek için onu Pallas Çukuru’na götüren Valmar, burada sevgilisini Ionialılar tarafından yüzyıllar önce çukura hapsedilmiş karanlık bir gücün kollarına bırakıyor; ancak kendi de peşinden sürükleniyor. Hemen aşağıda yer alan videoda yaşananların ardındansa Valmar, Kai ve Darkin bir araya gelerek, Varus adında yeni bir form olarak karşımıza çıkıyorlar.

Türkiye’de maalesef çeşitli sebeplerden ötürü yayınlanmayan çizgi romanı olumak için League of Legends Universe adresini ziyaret edebileceğiniz gibi çok gaza gelip hemen oyuna başlamak içinse aşağıdaki indir tuşuna basabilirsiniz.