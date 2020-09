League of Legends Kulüpler Özelliği Kaldırılıyor!

Riot Games, League of Legends'ta yer alan kulüpler özelliğinin yakın bir zamanda kaldırılacağını duyurdu. League of Legends kulüpler özelliği 2016 yılında tanıtılmış ve çoğu oyuncu tarafından sevilerek kullanılmış bir özellikti ancak Discord gibi iletişim araçlarının yaygınlaşmasına bağlı olarak zaman içerisinde popülaritesini kaybetti. League of Legends'ta kaldırılan özellik ile ilgili detaylar haberimizde.

League of Legends Kulüpler Neden Kaldırılıyor?

League of Legends'ın geliştiricileri, dünyanın en popüler video oyunlarından biri olan League of Legends'ı her zaman popüler tutmak istiyor ve oyunu popüler tutmak için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Oyunun popülerliğini korumak isteyen geliştiriciler, oyuncuların iletişimde kalmasını sağlamak için 2016 yılında oyuncuların arasındaki iletişimi güçlendirmesine yardımcı olan kulüpler özelliği geliştirilmişti ama TeamSpeak 3, Discord gibi iletişim araçlarının sahip olduğu popülarite ile yarışamadığı için mevcut özelliğin yakın bir zamanda kaldırılmasına karar verildi.

Oyuncular 2016 yılında günümüzün en popüler stratejik video oyunlarından biri olan League of Legends'a getirilen özellik ile kulüpler kurabiliyor, üye alabiliyor, kulübünden üye çıkarabiliyor ve içerisinde yer aldığı kulübün üyeleri ile sohbet edebiliyor ama Riot Games'in açıklamasına göre kulüpler özelliği 2020 yılının sonuna doğru video oyunundan tamamen kaldırılacak ve oyuncular TeamSpeak, Discord ve benzeri iletişim araçlarına yönelmek zorunda kalacak.

Discord'un mükemmel bir kulüpler alternatifi olduğuna inandığını belirten Riot Games, uzun bir süreden beri League of Legends'ta bulunan ama oyuncuların son zamanlarda Discord'a eğilim göstermesi nedeniyle çok önemi kalmayan kulüpler özelliğini kullanan oyunculara özellik yıl sonunda video oyunundan kaldırıldığında Discord gibi iletişim araçlarını kullanmaya başlamasını tavsiye etti.

Riot Games'in yaptığı açıklamada kulüp yöneticilerini ve üyelerini kulübünü terk etmek zorunda bırakmamak için Discord ile anlaşma yaptığına da yer verildi. Önümüzdeki aylarda ayrıntıların geleceğini söyleyen Riot Games, kulüpteki üyelerin birbirleriyle olan iletişimin kesilmemesini sağlamak için kulüpler özelliği kaldırılmadan önce neler yapılacağı konusunda oyuncuları ilerleyen günlerde bilgilendirecek.