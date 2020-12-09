League of Legends (LoL) 10.25 Yama Notları Yayımlandı

Son birkaç yıldır en popüler video oyunlarından biri olmaya devam eden League of Legends (LoL) 10.25 yama notları nihayet yayımlandı. Bu yamada birçok şampiyon zayıflatılırken birçok şampiyon güçlendirildi ve oyuna yeni bir şampiyon eklendi. Geçtiğimiz yamalarda oyuna eklenen oyuncu eşyaların bazılarında birtakım değişikliğe gidildi. 10 Aralık 2020 tarihinde çıkacak şampiyon kostümleri de bu yama notlarıyla birlikte duyuruldu.

League of Legends 10.25 Yama Notları Neler Sunuyor?

League of Legends oyuncuları, 10.23 güncellemesi itibarıyla kendilerine oyundaki şampiyonlara bağlı olarak eşya öneren bir eşya dükkanına sahip olmuştu. Oyundaki eşyalar büyük ölçüde değiştirilmiş ve video oyununa oyuncuların ilgisini çekebilecek daha yeni eşyalar eklenmişti. Oyuncular, 10.24 güncellemesinde çok büyük yeniliklerle karşılaşmasa da 10.25 yaması ile kendilerini büyük çaplı bir değişim bekliyor.

10.25 yaması ile kısa bir süre önce oyuna ekleneceği duyurulan Rell şampiyonu nihayet oyuncularla buluşuyor. League of Legends’ın yeni şampiyonu Reel’in yeteneklerini, şampiyon bilgilerini ve hikayesini geçtiğimiz günlerde yayımladığımız haber üzerinden ulaşabilirsiniz.

League of Legends'a Eklenecek Yeni Şampiyon Kostümleri

1. Savaş Kraliçesi Katarina

2. Savaş Kraliçesi Diana

3. Savaş Kraliçesi Qiyana

4. Savaş Kraliçesi Janna

5. Savaş Kraliçesi Rell

6. Ağaç Ata Xayah ve Rakan

7. Ağaç Ata Ivern

8. Ağaç Ata Azir

9. Ağaç Ata Ornn

10. Savaş Kraliçesi Diana Prestij Serisi

League of Legends 10.25 Zayıflatılan Şampiyonlar

• Annie: Alev Kalkanı (E) ilave hareket hızı 1-18 seviyelerde %20-50 şeklinde güncellendi.

• Fizz: 10.24'teki mana kaybına rağmen hâlâ çok hızlı yüzüyor. İhtişamlı eşyaların getirdiği güçle birlikte aşırıya kaçmaya başladığından mana büyüme oranı 57’den 37’ye çekildi.

• Jhin: İlham Ateşi (Q) asgari hasar oranı %35 / 42,5 / 50 / 57,5 / 65 SG olarak güncellendi.

• Kayle: Eşya yenilemesinden önce Kayle’a daha iyi seçenekler sunulması için şampiyonun üzerinde birtakım güçlendirme işlemleri yapılmıştı. Yıldızateşi Kılıcı (E) pasifin hasar oranı %20 YG olarak ayarlandı.

• Kayn: Karanlık Hasat (Q) taban hasar 65 / 85 / 105 / 125 / 145 olarak güncellendi. Q’nun bekleme süresi 7 / 6,5 / 6 / 5,5 / 5 saniye oldu.

• Morgana: Zulüm Gölgesi (W): Saniye başına hasar rakip şampiyonların eksik canlarına bağlı olarak 12 / 22 / 32 / 42 / 52 şeklinde güncellendi.

• Samira: Gösteriş (Q) ve Cehennem Tetiği’nin (R) kritik vuruşların can çalma etkinliği %66,6’ya çekildi.

League of Legends 10.25 Güçlendirilen Şampiyonlar

• Anivia: Buz Kütlesi (Q): bekleme süresi 11/10/9/8/7 saniye, içinden geçme hasarı 50/70/90/110/130 (+%25 YG), patlama hasarı 70/105/140/175/210 (+%50 YG), mana bedeli 80/85/90/95/100 olarak güncelendi. Ayaz Yanığı (E) bedeli 40 manaya çekilip hasarı 60/90/120/150/180 (+%60 YG) olarak değiştirildi. Buzul Fırtınası (R) bekleme süresi 4/2,5/1 saniye, taban hasar 30/45/60 olarak ayarlandı.

• Ekko: Pasifinin canavarlara yönelik hasar oranı %250 şeklinde güncellendi.

• Gragas: İçelim Güzelleşelim (Pasif) iyileştirmesi azami canın %8’i kadar olacak şekilde güncellendi. Ayyaş Hiddeti’nin (W) bekleme süresi ise 5 saniyeye çekildi.

• Irelia: Uçarbıçak (Q) bekleme süresi 11/10/9/8/7 saniye oldu.

• Ivern: Kök Sal (Q) bekleme süresi 12/11/10/9/8 saniye oldu. Patlartohum (E) bekleme süresi 11/10/9/8/7 saniye, kalkan oranı %90 YG oldu. “Daisy!” (R / Ulti) taban saldırı hızı %0,7’ye yükseltildi.

• Karthus: Hortlak Mayın (Q) bedeli 20/25/30/35/40 mana olarak güncellendi, hasar oranı %35 YG oldu.

• Lee Sin: Koroma Güdüsü (W) bekleme süresi 12 saniyeye düşürüldü, Fırtına (E) taban hasarı 100/140/180/220/260 olarak güncellendi.

• Lulu: Işıltılı Ok (Q) taban hasarı 70/105/140/175/210 şeklinde değiştirildi.

• Mordekaiser: Mahvet (Q) ayrı düşen rakiplere yönelik hasar artışı %30/35/40/45/50 olarak güncellendi.

• Nasus: Sömürü Darbesi (Q) bekleme süresi 7,5/6,5/5,5/4,5/3,5 saniye olarak değiştirildi.

• Nidalee: Mızrak Atışı (Q) bedeli 50/55/60/65/70 mana, asgari hasarı 70/90/110/130/150 (+%50 YG) ve azami hasarı 210/270/330/390/450 (+%150 YG) olarak değiştirildi. İlkel Güdü (E) bedeli ise 50/60/70/80/90 manaya düşürüldü.

• Pantheon: Fani Dirayeti (Pasif) üsse döndüğünde 5 yük kazandırıyor. Meteor Mızrağı (Q) erken bırakıldığında iade edilen bekleme süresi %60’a çıkarıldı, bedeli 30 manaya düşürüldü. Kalkan Hücumu (W) taban hasarı 60/100/140/180/220 olarak değiştirildi. Siperli Saldırı (E) hasar görmezlik kaldırıldı, kule atışları artık engellenemiyor. E’nin yönlendirme yavaşlatması %25 (hareket ettiği yöne bağlı olarak) olarak değiştirildi. Pantheon kalkanını ileri savurduğunda Fani Dirayeti yüklerini tüketerek 1,5 saniyeliğine %60 hareket hızı kazanıyor. Gökkubbenin Çöküşü (R) “Gökyüzünü Del” (%10/20/30 zırh delme) aldı.

• Seraphine: Saran Ses (W) kendisine sağladığı kalkan %50 arttı.

• Taliyah: Taş Hasadı (Q) “Ummadığın Taş Baş Yarar” kaldırıldı, sonraki isabetler canavarlara artık daha az hasar vermiyor.

• Twitch: Pusu (Q) saldırı hızı %40/45/50/55/60 olarak güncellendi. Zehir Şişesi (W) yavaşlatma %30/35/40/45/50 oldu. Zehir Salvosu (R) ilave saldırı gücü ise 25/40/55’e çıkarıldı.

• Yasuo: Saldırı hızı büyüme oranı %3,5’a çıkarıldı.

• Yone: Saldırı hızı büyüme oranı %3,5’a çıkarıldı.

League of Legends 10.25 Güncellenen Eşyalar

• Tahsildar: Ölüm Vergisi İnfazı yalnızca rakip şampiyonlara özel olarak ayarlandı.

• Muramana: Şok Hasarının Tetiklenmesi fiziksel hasar veren tüm yetenekler ve normal saldırılar tetikler şeklinde güncellendi. Manaveren, Muramana'ya dönüştüğünde ortaya çıkan yıldız parçacıkları yeniden eklendi.

• Guinsoo'nun Hiddeti: Yakan Saldırı Dönüşümü artık kritik vuruş ihtimalini isabet hasarına dönüştürerek kritik vuruş ihtimalini %0'a düşürüyor.

• Zeke'nin Ahengi: Can 250, zırh 25, ahenk işaret süresi 8 saniye, ahenk ilave hasarı 30-70 olarak güncellendi.

• Maceracının Pazubendi: Yetenek gücü 20 oldu.

• Dolukılıcı: Normal saldırılar artık bir hasar tetiklenmesine yol açmıyor.

• Közbıçak: Normal saldırılar artık bir hasar tetiklenmesine yol açmıyor.

• Bandle Camı Ayna: Bedeli 265 altına düşürüldü.

• Kimyasal Çürütücü: Bedeli 550 altın oldu.

• Kızgın Buhurdanlık: Yasak İdol + Kuvvet Kitabı + Kuvvet Kitabı + 630 Altın şeklinde güncellendi.

• Akan Su Asası: Yasak İdol + Kuvvet Kitabı + Kuvvet Kitabı + 630 Altın şeklinde güncellendi.

• İmparatorun Fermanı: Toplam bedel 2500 altın oldu, hasar 30-60 şeklinde güncellendi, takım arkadaşı hasarı ise 90-150’ye çıkarıldı.

• Dinçleştirici Aytaşı: Bedeli 2500 altın oldu. Çatışmadayken ortaya çıkan parçacık görselleri iyileştirildi. Yıldız ışığı iyileştirmesi artık takım arkadaşının seviyesine bağlı olarak 70-100 iyileştiriyor.

• Demir Solari'nin Broşu: Toplam bedel 2500 oldu, bağlılık kalkanı 230-385’e çıkarıldı.

• Shurelya'nın Savaş Şarkısı: Bedel 2500 oldu, ilham ilave hasarı takım arkadaşının seviyesine bağlı olarak 35-55’e çekildi.

• Rüzgârın Hiddeti: Saldırı gücü 60 oldu.

• Tayfun: Saldırı gücü 80 oldu.

• Canbiçen: Saldırı gücü 55 oldu.

• Coşku: Toplam bedel 1050’ye düşürüldü.

• Bombardıman Topu: Toplam bedel 2500 altın oldu.

• Hayalet Dansçı: Toplam bedel 2500 altın oldu.

• Fani Hatıratı: Toplam bedel 3000 altın, saldırı gücü 40 oldu.

• Dominik Efendi'nin Hürmetleri: Saldırı gücü 35’e çıkarıldı.

• Ebedi Kılıç: Artık kritik vuruş ihtimaline bağlı olarak kritik vuruş hasarını arttırmıyor. Ebedi Kılıç artık en az %60 Kritik Vuruş İhtimaline sahipseniz, %35 Kritik Vuruş Hasarı sağlıyor.

• Luden'in Çığlığı: Yetenek hızı 20’ye çıkarılırken büyü nüfuzu 6’ya düşürüldü.

• Hepbuz: Yetenek hızı 20 oldu.

League of Legends 10.25 Eşya Dükkânı Güncellemeleri

• Eşyalar artık farklı dillerde aranabiliyor.

• Eğer dükkânın fazla büyük veya küçük olduğunu düşünüyorsanız, artık boyutunu seçenekler menüsündeki arayüz ayarlarından değiştirebilirsiniz.

• Altınınızın yetmemesi dışında başka sebeplerden ötürü alamadığınız eşyanın üstünde bir kilit simgesi belirecek.

• Artık hızlı alım panellerini sürekli açık olacak şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Bunu yapmak için panel açıldığında sol üstte beliren düğmeye basın. Gelecek güncellemelerde dükkân sabitlediğiniz panelleri hatırlayacak.

• Dükkânın varsayılan sekmesi artık tüm eşyalar değil, önerilen eşyalar oldu.

• Ana kullanıcı arayüzündeki ayrıntılı nitelikler artık oyun içi dükkân açıkken de görünüyor.

League of Legends 10.25 Oyun İçi Sohbet Güncellemeleri

• Oyunu oynanamaz hale getiren, sohbet ve girdi arasındaki 1 piksellik hiza hatası giderildi.

• Kaydırma çubuğunun pencereye uygun olmamasına yol açan hatalar giderildi.

• Yazı boyutu küçültüldü.

• Sohbet genişletildi.