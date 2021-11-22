League of Legends (LoL) Dövüş Oyunu Project L'nin Videosu Yayımlandı

League of Legends (LoL) dövüş oyunu Project L ile ilgili bir video yayımlandı. Yayımlanan video, başarılı MOBA oyununun dünyasında geçen Project L hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Videoya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

League of Legends (LoL) Dövüş Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Riot Games, League of Legends evreninde geçen oyunların sayısını arttırmaya devam ediyor. Şirket, Project L olarak isimlendirilen yeni oyun üzerinde çalışıyor.

Dövüş türündeki video oyunu ile ilgili bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, oyuna ilişkin bir video yayımladı. Paylaşılan video, oyuna ait bazı sahneler içeriyor. Böylelikle yeni LoL oyunu hakkında bazı bilgliere sahip oluyoruz.

YouTube isimli video paylaşım hizmeti üzerinden yayımlanan videoya baktığımızda ilk olarak oyunun geliştirme aşamalarını görüyoruz. Street Fighter'ı anımsatan oyunda League of Legends'tan tanıdığımız şampiyonlar yer alıyor. Bu şampiyonlar arasında Jinx, Ekko, Darius, Katarina ve Ahri bulunuyor.

Oyun şu anda geliştirme aşamasından olduğundan dolayı az sayıda şampiyon görüyoruz fakat bu şampiyonların sayısı ilerleyen zamanlarda artacaktır. Paylaşılan videoya göre dövüş esnasında diğer şampiyondan yardım isteyebileceğiz.

Riot Games tarafından yayımlanan videoda oyundaki kombo çeşitleri de yer alıyor. Geliştirici ekip tarafından belirlenen tuşlara aynı anda basıldığı takdirde kontrol edilen şampiyon bazı özel hareketler yapacak. Bu da oyun deneyimine önemli ölçüde etki edecek.

Başarılı bölüm tasarımına sahip olan oyunun grafikleri oldukça kaliteli görünüyor. Radiant Entertainment tarafından geliştirilen dövüş oyunu, 2019 yılından bu yana geliştiriliyor fakat o zamandan beri detaylı bir bilgi verilmemişti. Daha önce Stonehearth ve Rising Thunder isimli oyunları geliştirilen Radiant Entertainment'ın Riot tarafından satın alındığını belirtelim.

Project L olarak isimlendirilen oyun özellikle League of Legends hayranları tarafından yoğun ilgi görecektir. Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan yapımın ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

League of Legends evreninde geçen dövüş türündeki Project L hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.