League of Legends (LoL) Ejder Kostümleri Tanıtıldı!

Dünyada en çok oynanan video oyunlarının arasında yer alan League of Legends'ın geliştiricisi Riot Games, geçtiğimiz hafta video oyunundaki en güçlü şampiyonlarından bir tanesi olan Lee Sin için gelecek "Fırtına Ejderi Lee Sin" kostümünün yanında bazı önemli şampiyonlara da özel olarak kostümler geleceğini duyurmuştu. League of Legends (LoL) ejder kostümleri bugün yapılan açıklama ile beraber tanıtıldı. İşte oyuna gelecek ejder kostümlerinin ayrıntıları!

League of Legends (LoL) Ejder Kostümleri Ne Zaman Gelecek?

Riot Games tarafından yapılan açıklamada Lee Sin için geliştirilen kostüm hakkında çok fazla ayrıntı verilmemişti ama bugün yapılan açıklamanın neticesinde hem Lee Sin'in "Fırtına Ejderi Lee Sin" isimli kostümünün ismini hem Lee Sin kostümünün nasıl göründüğü hem de oyuna eklenecek diğer kostümler hakkında bilgi sahibi olduk. Peki, League of Legends'a yakın bir zamanda eklenecek olan Lee Sin kostümünün yanı sıra hangi şampiyonlara özel tasarlanmış kostümlerin gelmesi bekleniyor?

League of Legends'ın Twitter hesabından yayımlanan ön izleme videosunda Lee Sin'nın dışında Ashe, Brand, Aurelion Sol ve Sett isimli şampiyonlar bulunuyor. League of Legends'ın Twitter hesabında paylaşılan bilgilere göre oyuna eklenecek şampiyon kostümlerinin isimleri "Peri Ejder Ashe", "Fırtına Ejderi Aurelion Sol", "Obsidiyen Ejder Sett" olacak. Lee Sin'in kostümüne benzer şekilde her şampiyonun parıltılı kostümü bulunuyor.

Yeni kostümlerin oyuna ne zaman ekleneceği ile ilgili henüz kesin bir bilgi verilmedi ama video oyununun bir sonraki güncellemenin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra eklenmesi bekleniyor. Peki, siz video oyununa gelecek olan kostümler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kostümler ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.