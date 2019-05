League of Legends (LoL) Mobil Oyunu Geliyor!

Riot Games, PUBG’nin geliştiricisi Tencent ile iş birliği yaparak League of Legends’ı mobil platforma getirmeye hazırlanıyor. League of Legends mobil oyunu, Android ve iOS için çıkış yapacak.

Riot Games tarafından geliştirilen popüler MOBA oyunu League of Legends kısa adıyla LoL'un mobil sürümünü bekleyenler için müjdeli haber bugün geldi. Londra merkezli haber ajansı Reuters tarafından League of Legends mobil oyununun geliştirilme sürecinde olduğu haberi paylaşıldı. Oyunun yapımcısı, League of Legends mobil sürümünü geliştirmek için günümüzün mobil ve masaüstünde en çok oynanan oyunlarından PUBG’nin yapımcıları Tencent Games ile anlaşmış. Bir yıldan fazla süredir Android ve iOS platformu için eş zamanlı olarak geliştirilme aşamasında olduğu söylenen LoL mobil oyununun 2020’de gelebileceği tahmin ediliyor. Tencent’in bir başka popüler MOBA oyunu Arena of Valor’ı mobil platforma çıkarmış olması oyunun çıkış tarihini geciktirebilir.

Aylık oyuncu sayısıyla şaşırtan MOBA oyununun eski popülerliğinin kalmadığını da söylemek gerek. Riot Games’in geçtiğimiz yıl oyundan kazancı 1.4 milyar dolar. Bakıldığında yüksek bir kazanç ancak gelirler yüzde 21 düşmüş. Görünün o ki, LoL mobil oyunu ücretsiz indirilebilir olacak ama gerçek parayla satın alınabilir oyun içi öğeler de bir hayli fazla olacak.