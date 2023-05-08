Dünyanın İlk League of Legends Oyun Monitörü Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

AOC, kendine özgü tasarımıyla dikkat çeken dünyadaki ilk resmî League of Legends oyun monitörünü tanıttı.

AOC AGON PRO AG275QXL Tasarımı ve Özellikleri

AG275QXL monitörün tasarımı, League of Legends evreninde bulunan ikonik Hextech stilinden esinlenmiştir. Monitör, 3 taraflı çerçevesiz, mat bir dokuya ve oyunun aksiyonuyla senkronize olarak tamamen sürükleyici bir görsel deneyim yaratan Light FX özelliğine sahip.

AG275QXL, çarpıcı tasarımının yanı sıra League of Legends oyuncularına hitap eden benzersiz özelliklere de sahip. Monitör, League of Legends modu, LoL QuickSwitch ve LoL Signature OSD tasarımı ile birlikte geliyor ve sırasıyla Sihirdar Vadisi'nin net görsellerini, modlar arasında hızlı geçişi ve özel güç açma/kapama seslerini sağlıyor.

Monitör, 170Hz yenileme hızı ve FreeSync Premium ile Adaptive Sync ile takılma ve yırtılmayı ortadan kaldırmak için QHD çözünürlük gösteren 27 inç IPS ekrana sahip. Ayrıca etkileyici 1ms GtG tepki süresi, VESA DisplayHDR 400, ShadowControl ve titreşimsiz modu ile uzun oyun seanslarında bile keyifli bir oyun deneyimi sunuyor.

Bağlantı noktasında AG275QXL, HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.4 x 2, USB 3.1 (Gen 1), USB Downstream bağlantı noktaları x4, Kulaklık çıkışı (3,5 mm) ve USB Hızlı şarj bağlantı noktası dâhil olmak üzere çok sayıda bağlantı noktasına sahip. Monitör ayrıca kullanıcıların eğme, döndürme, yükseklik ve pivot ayarlamalarına olanak tanıyan VESA Duvar montaj desteğiyle geliyor.

AOC AGON PRO AG275QXL Fiyat ve Bulunabilirliği

AOC AGON PRO AG275QXL monitör şu anda globalde bazı perakendecilerde 28.501 Rs (yaklaşık 348 dolar) fiyatla satışa sunulmuş durumda. Monitörün Türkiye pazarına girip girmeyeceği şimdilik belirsiz.