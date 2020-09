League of Legends (LoL) Samira'nın Ne Zaman Geleceği Belli Oldu

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan MOBA türündeki League of Legends'a Samira'nın ne zaman ekleneceği belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Riot Games tarafından yetenekleri tanıtılan Samira ne zaman gelecek? Oyuncular tarafından merakla beklenen League of Legends'ın yeni şampiyonu ile ilgili detaylar haberimizde.

League of Legends Samira Ne Zaman Eklenecek?

Popüler MOBA oyunu League of Legends'a yeni şampiyonlar eklenmeye devam ediyor. Yeni şampiyon Samira'nın 16 Eylül tarihinde 18.19 yaması ile birlikte popüler MOBA oyununa eklenmesi bekleniyor. Riot Games, geçtiğimiz günlerde Samira şampiyonunun yeteneklerini tanıtmıştı. Samira şampiyonunun yetenekleri şu şekilde:

Pasif - Deliduman: Art arda kullanılan farklı yetenekler (ve normal saldırılar) Samira'nın "E"den "S"ye kadar olan stil notunu bir harf yükseltir. Her bir stil notu ona ilave hareket hızı kazandırır. Ayrıca Samira yakın dövüş menzilinde olmayan rakiplere tabancalarıyla veya yakın dövüş menzilinde olan rakiplere kılıcıyla hasar verebilir. Kılıçla yapılan saldırılar ilave büyü hasarı verir.

Gösteriş isimli Q yeteneği: Samira yakın dövüş menzilinde olmayan rakiplerine doğrudan ateş eder. Yakın dövüş menzilindeki rakiplereyse kılıcıyla hasar verir.

Kılıç Girdabı isimli W yeteneği: Samira kılıcını etrafında savurarak çevresindeki rakiplere iki defa hasar verir ve rakiplerin hem kullanım sırasında alanın içinde olan atışlarını hem de kullanım sonrası alana giren atışlarını yok eder.

Heyecan Dorukta isimli E yeteneği: Samira bir rakibin ya da takım arkadaşının üstünden geçer. Üstünden geçtiği tüm rakiplere büyü hasarı verir ve bir süreliğine ilave saldırı hızı kazanır. Rakip şampiyonları alt etmek, Heyecan Dorukta'nın bekleme süresini sıfırlar.

Cehennem Tetiği isimli R yeteneği: Samira tabancalarıyla art arda ateş ederek çevresindeki rakiplere süre boyunca 10 defa saldırır. Her bir atış fiziksel hasar verir, can çalma uygular ve kritik vuruş yapabilir. Samira Cehennem Tetiği isimli R yeteneğini yalnızca mevcut stil notu "S" (en yüksek not) olduğunda kullanabilir.