League of Legends Şampiyonları Skyrim'e Geldi!

Dünyanın dört bir yanından oyuncusu bulunan ve bir hayli popüler olan video oyunu Skyrim için mod geliştiren çok sayıda insan var. Mod geliştiricilerinin Skyrim için geliştirdiği modlar sayesinde video oyununu bambaşka bir boyuta taşımak mümkün hale gelebiliyor. Skyrim için mod geliştiren Kanjs ise geliştirdiği harika mod ile popüler rol yapma oyununa League of Legends şampiyonları getirdi. Kanjs'ın geliştirdiği mod ile ilgili detaylar haberimizde.

League of Legends Şampiyonları Artık Skyrim'de

League of Legends (LoL) isimli video oyununda çok sayıda şampiyon bulunuyor ve oyunun aldığı güncellemelerle mevcut şampiyon sayısı da sürekli olarak artıyor. League of Legends'ı da Skyrim'i de oynayan, League of Legends'ta mevcut olan şampiyonları Skyrim'de oynamak isteyenler oyuncular artık Kanjs'ın geliştirdiği modu indirerek popüler şampiyonları Skyrim'de oynamaya başlayabilir.

Rol yapma oyunu Skyrim için mod geliştiren Kanjs, oyun için geliştirdiği son oyun modunda League of Legends'da yer alan Yasuo, Rengar, Jinx, Vayne, Ashe, Garen, Aatrox, Lux, Ahri, Sett, Riven, Fiora, Akali, Mordekaiser ve Aatrox gibi bazı popüler şampiyonları görüntüsünün yanı sıra şampiyonların seslerini de Skyrim dünyasına taşıyarak mod yükleyerek oyunu farklı bir boyuta taşıyan oyuncuların beğenilerini topladı.

Kanjs isimli mod geliştiricinin sayfasında da görülebileceği üzere oyun modunun şu anda sınırlı sayıda şampiyonu bulunuyor ama modun kullanıcılarına bağlı olarak mevcut şampiyon sayısında zaman içerisinde artış yaşanmaya devam edecek. Mod geliştiricisi bir sonraki şampiyonun hangisinin olacağına karar vermek yerine seçimi kullanıcılara bıraktı.

Kanjs oyun için geliştirdiği modun çok fazla beğeni kazandığını gördükten sonra mod kullanıcılarının isteğine bağlı olarak bir sonraki şampiyona karar vermeleri için Straw Poll'de bir oylama başlattı. "Next Chamipon Voice" başlıklı ankette Shyvana, Senna, Lucian, Tryndamere, Darius, Draven, Teemo, Olaf ve Ezreal şampiyonlarından birini işaretler ve seçeneklerin altındaki "Vote" butonuna basarsanız oyuna gelecek bir sonraki şampiyonun sizin seçtiğiniz şampiyon olabilir.

Skyrim'e League of Legends'tan tanıdığınız bazı yüzleri eklemek güzel bir fikir olabilir ama Skyrim'e getirilen League of Legends şampiyonları içeren modu indirmenin tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu unutmamanız gerekiyor. Oyun modunu Kanjs'ın profilinden indirebilirsiniz.