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League of Legends Üniversite Ligi'nde Şampiyon BAU Raiders

League of Legends Üniversite Ligi'nde Şampiyon BAU Raiders
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Oyun

BAU eSports League of Legends takımı BAU Raiders, Marmara Üniversitesi’ni 3-0’lık skorla geçerek League of Legends Üniversite Ligi’nde şampiyon oldu.

Bu yıl düzenlenen CS:GO Üniversite Ligi ve Üniversite Sporları Federasyonu Espor branşı FIFA 19 turnuvası başta olmak üzere pek çok organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan BAU Raiders, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Son olarak League of Legends Üniversite Ligi'nde de Marmara Üniversitesi’ni 3-0’la rahat bir şekilde geçerek Üniversite Ligi’ni şampiyonu olan e-spor takımı, üç ayrı büyük kategoride üst üste şampiyon olarak tarihe geçti.

Üniversite Ligi şampiyonu Bahçeşehir Üniversitesi’nin ormancısı Emray 'Robin' Kurt, turnuvanın MVP’si seçildi. Bahçeşehir Üniversitesi League of Legends takımına ilk katıldığında nişancı pozisyonunda oynayan oyuncu ardından ormancı rolüne geçmişti.

BAU Raiders’ın şampiyonluğunda kilit bir rol oynayan Emray 'Robin' Kurt, geçtiğimiz yıl University Esports Masters 2018’i kazanarak ülkemizi LICC’de temsil etme hakkı kazanmıştı.

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