League of Legends ve Valorant Karakterleri Xbox Game Pass Üyelerine Ücretsiz Olacak

Her geçen gün büyümeye devam eden Xbox Game Pass, yanına kattığı EA Games gibi partnerlerle daha fazla oyuncuyu bünyesine çekmeyi başarıyor. Microsoft'un bu yıl imza attığı büyük anlaşmalardan biri de dünyanın en çok oynanan oyunlarını yapan Riot Games ile oldu.

Riot Games ile olan anlaşma kapsamında firmanın popüler oyunlarındaki karakterler, Xbox Game Pass kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunulacak.

Valortant'ta Tüm Ajanlar Açık Olacak!

Microsoft, sıkça büyük firmalarla iş birliği yapmasıyla tanınıyor. Geçtiğimiz günlerde Apple ile olan iş birliği çerçevesinde bazı Apple hizmetleri Xbox Game Pass kullanıcılarına ücretsiz olmuştu. Şimdi ise Riot Games oyunlarında üyeleri önemli içerikler bekliyor.

Anlaşma kapsamında League of Legends'teki tüm karakterler ve Valorant'taki tüm ajanlar Xbox Game Pass kullanıcıları için tamamen açılacak.

Öte yandan firmanın diğer sevilen oyunlarından olan League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra ve Teamfight Tactics için de benzer kampanyalar geçerli.

Aynı zamanda oyunlarda %20 oranında XP bonusu da Xbox Game Pass abonelerine tanınacak. Riot Games içeriklerine ulaşmanız için Xbox uygulamasıyla Riot Games hesabını birbirine bağlamanız gerekiyor. Xbox Game Pass'e özel içeriklere 12 Aralık tarihinden itibaren ulaşılabilecek