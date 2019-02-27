League of Legends ve Twitch İş Birliği Hediyeler Kazandırıyor!

Piyasaya sürdüğü popüler oyunlarla tanınan Riot Games, geçtiğimiz yıl Twitch platformu ile iş birliği yaparak League of Legends (LoL) oyuncularına özel fırsatlar sunmuştu. Şirket söz konusu iş birliğini bu yıl da genişleterek devam ettiriyor ve LoL oyuncularına yeni fırsatlar sunuyor.

Efsanevi oyun League of Legends için özel olarak yapılan yeni iş birliğine göre, Twitch Prime üyesi olan LoL tutkunları, oyun içi özel bir hediye kapsülü kazanacak. Bu kapsül içerisinden rastgele; 1 adet kalıcı kostüm, 1 adet kalıcı totem görünümü ve 1 adet kalıcı sihirdar simgesi çıkacak.

Kampanya 27 Şubat - 3 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Ancak Twitch ve Riot Games arasındaki iş birliğiyle LoL oyuncularına sunulan özel fırsatlar önümüzdeki dönemlerde de farklılaşarak devam edecek.

Bu ve benzeri özel fırsatlardan faydalanmak isteyen LoL hayranlarının, bunun için https://www.twitch.tv/prime adresinden Twitch Prime üyeliklerini başlatmaları yeterli olacak.

League of Legends, tempolu, rekabete dayalı, strateji oyunlarının heyecanını rol yapma oyunlarının öğeleriyle bir araya getiren bir oyun olarak dikkat çekiyor. Günümüzün en popüler çevrim içi oyunlarından birisi olan bu oyun, Riot Games tarafından ilk kez 2009 yılında piyasaya sürülmüştü. Riot Games, her ay 100 milyondan fazla oyuncunun oynadığı bu efsanevi oyunu sürekli olarak geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyor.