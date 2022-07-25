League of Legends: Wild Rift Kazancı Dudak Uçuklattı!

League of Legends: Wild Rift, kazancı ile oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapor, geçtiğimiz yıllarda çıkan mobil oyuna bu zamana kadar yapılan toplam harcama tutarını gözler önüne serdi.

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan League of Legends: Wild Rift, duyurulduğu ilk andan itibaren dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncuyu önemli ölçüde heyecanlandırmıştı. 2020 yılında Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için sunulan yapım, çok kısa sürede ilgi odağı hâline gelmişti.

League of Legends: Wild Rift Kazancı Açıklandı

Sensor Tower, geçtiğimiz yıllarda Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için sunulan League of Legends: Wild Rift ile ilgili bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapor ile beraber MOBA türündeki popüler mobil oyunun bu zamana kadar elde ettiği kazanç gün yüzüne çıktı.

Aktarılan bilgilere göre LoL: Wild Rift bu zamana kadar toplamda 505 milyon dolar tutarında gelir elde ederek çok büyük bir başarının altına imza attı. Çin, söz konusu yapım için en fazla gelir getiren ülke konumunda yer alıyor. Çin'de yer alan oyuncular, MOBA oyunu için 364,6 milyon dolar harcama yaptı. Üstelik bunun yalnızca App Store'da gerçekleştiğini belirtelim.

Çin'de yapılan harcama, oyunun tüm kazancının yüzde 72,2'lik kısmını oluşturdu. Çin'i ise yüzde 6,8 oran ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 3,7 oran ile Güney Kore konumlandı.

Riot Games'in Android ve iOS cihazlar için geliştirdiği Teamfight Tactics ve Legends of Runeterra isimli yapımları da bulunuyor. Teamfight Tactics bu zamana kadar 299 milyon dolar gelir elde ederken Legends of Runeterra ise yalnızca 24 milyon dolar kazandı.

LoL: Wild Rift, bilgisayar üzerinden oynanan League of Legends'ın mobil cihazlara uyarlanmış versiyonu olarak kabul edilebilir ancak iki oyunun birbirinden bağımsız yapımlar olduğunu unutmamak gerekiyor.

League of Legends: Wild Rift'in Android ve iOS platformlarında elde ettiği gelir hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce LoL: Wild Rift başarılı bir yapım mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.