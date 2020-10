League of Legends: Wild Rift oynanış videosu yayımlandı. 1 dakika 13 saniye uzunluğundaki video, milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen MOBA oyununun nasıl bir oynanışa sahip olacağı konusunda bilgi sahibi olmamıza imkan tanıyor.

League of Legends: Wild Rift Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

2019 yılında duyurulan ve oyunculara sunulmadan önce kusursuz olduğundan emin olmak için hala geliştirilen ve test edilen League of Legends: Wild Rift, milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Büyük bir merak içerisinde beklenen League of Legends: Wild Rift, 2009 yılında çıkış yapan League of Legends’ın mobil ve konsollara uyarlanmış sürümü olarak kabul edilebilir ancak bu iki oyun arasında önemli bir fark bulunuyor. Wild Rift, PC platformda yer alan LoL oyunundan tamamen bağımsızdır.

PC platformunda çok popüler olan League of Legends, mobil ve konsollarda bulunmuyor. Riot Games, 2019 yılında League of Legends: Wild Rift isimli video oyununu duyurdu ve MOBA türündeki Wild Rift’i mobil cihazlara ve konsollara getirmek için kollarını sıvadı. Oyuncuların kafasında MOBA oyununun mobil cihazlarda nasıl bir oynanışa sahip olacağı ile ilgili bazı soru işaretleri oluşmuştu. Riot Games, League of Legends: Wild Rift oynanış videosu yayımlayarak oyuncuların kafasında oluşan soru işaretini giderdi.

League of Legends: Wild Rift oynanış videosu ile beraber MOBA türündeki oyunun grafik ve oynanış sistemi ile ilgili önemli bilgilere sahip oluyoruz. Wild Rift’te tıpkı League of Legends’ta olduğu gibi iki takım yer alıyor ve her iki takımda da toplamda 5 oyuncu bulunuyor. Riot Games’in yeni MOBA oyununda maçlar yaklaşık 15 ila 18 dakika sürecek.

Yayımlanan videoda, yeni MOBA oyununun PC sürümüne kıyasla biraz daha kolay oynanış sistemine sahip olduğunu görüyoruz. Oyunun mobil sürümünde ekranın sol kısmında yer alan kontrol sayesinde karakteri hareket ettirebiliyor, ekranın sağ kısmında yer alan butonlar sayesinde yetenekleri kullanabiliyoruz.

League of Legends: Wild Rift Çıkış Tarihi

Çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen LoL: Wild Rift aralık ayında çıkışını gerçekleştirecek. League of Legends: Wild Rift'e mevcut Riot hesabı ile giriş yapan oyunculara League of Legends’ın bilgisayarda oynandığı zamana bağlı olarak birtakım ödüller verilecek.